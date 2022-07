Brands schrok zich rot bij Everton: ‘Dat wordt er gewoon doorheen gedrukt’

Marcel Brands kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als technisch directeur bij Everton. De Brabander, die sinds 1 juli algemeen directeur bij PSV is, had het Engelse avontuur voor geen goud willen missen. Toch gebeurden er dingen bij the Toffees die hem minder bevielen.

Brands was tot de zomer van 2018 als technische man verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV en stapte toen over naar Everton. In de drieënhalf jaar dat de directeur voor de blauwe club van Liverpool werkte, heeft hij niet kunnen neerzetten wat hij wilde. Dat had met meerdere factoren te maken. "Zodra je denkt dat je een beetje de grip hebt, verlies je die ook weer heel snel", zegt Brands tegen de NOS. "Ik heb bijvoorbeeld als Brugman moeten praten om Carlo Ancelotti in het zadel te houden. De eigenaren keken er heel simpel naar en zeiden: 'Er is drie keer verloren, Marcel, doe er wat aan'."

Het lukte Brands niet om de Italiaan, die afgelopen seizoen LaLiga en de Champions League won met Real Madrid, voor Everton te behouden. "Hij voelde niet meer de steun van de eigenaren. Ontzettend zonde. Ancelotti is niet alleen een uitstekende trainer, maar ook een fantastisch mens." Een ander voorbeeld is het afronden van transfers dat buiten hem om ging. "Een transfer wordt er dan doorheen gedrukt omdat de manager een speler kent en de eigenaar daarin meegaat onder het mom: 'Marcel, je hebt misschien wel gelijk, maar zie het maar als een cadeautje voor de manager'."

In december 2021 besloten Brands en Everton om uit elkaar te gaan. Dat ging in onderling overleg. De huidige algemeen directeur van PSV, die Ruud van Nistelrooij aanstelde als trainer, is niet rancuneus ten opzichte van Everton. "Ik heb veel ervaring mogen opdoen in een bijna perfecte competitie, die strak en goed georganiseerd is. Maar aan de andere kant is het verbazingwekkend hoe er met het vele geld wordt omgesprongen. Voor ons als nuchtere Nederlanders is dat soms nog steeds moeilijk voor te stellen."

Ondertussen is Brands samen met technisch directeur John de Jong bezig om de selectie van PSV een volledig nieuw gezicht te geven. Met Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en Luuk de Jong kwamen er al vijf nieuwe spelers en waarschijnlijk komen Guus Til en Savinho daar op korte termijn nog bij. Volgens het Eindhovens Dagblad blijft het daar niet bij en zou het goed kunnen dat er nog meer spelers naar het Philips Stadion zullen komen.