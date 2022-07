Van Nistelrooij heeft met Til zijn zesde versterking voor komend seizoen binnen

Maandag, 4 juli 2022 om 11:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:30

Guus Til maakt officieel de overstap naar PSV. De 24-jarige middenvelder doorstond zondag de medische keuring en tekende vervolgens een contract tot medio 2026 in Eindhoven. Spartak Moskou ontvangt naar verluidt vier miljoen euro inclusief bonussen van PSV voor de transfer van Til.

Directeur Voetbalzaken John de Jong laat op de clubsite van PSV weten Guus Til al geruime tijd te volgen. "Ik heb twee jaar geleden al eens uitgebreid met Guus gesproken en hem verteld dat we hem een interessante speler vinden. Afgelopen jaar heeft hij ons beeld bevestigd door in alle competities bij elkaar opgeteld 21 doelpunten te maken en zichzelf weer in Oranje te spelen. Guus heeft specifieke kwaliteiten die van meerwaarde zijn voor ons team. Ik ben blij dat hij voor PSV kiest", aldus De Jong.

Here to fight for ?? We're very happy to have you here, Guus!#TheGuusWay — PSV (@PSV) July 4, 2022

Til koos voor PSV na een goed gesprek met de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. De Eindhovense club won hiermee definitief de strijd om de vijfvoudig international van Oranje, die namelijk ook had kunnen kiezen voor Feyenoord of Royal Antwerp. Til was zelfs al op bezoek in Antwerpen om de faciliteiten van de club en het centrum van de stad te bekijken.

De middenvelder werd het afgelopen jaar door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou. Til was in het shirt van Feyenoord goed voor 21 goals in 49 officiële wedstrijden, maar een langer verblijf in Rotterdam-Zuid zat er niet in, aangezien de Stadionclub financieel niet kon wedijveren met PSV. De Eindhovenaren hebben goede hoop dat Til maandag aan kan sluiten voor het vertrek naar het trainingskamp in het Duitse Klosterpforte.

PSV toonde de afgelopen weken daadkracht op de transfermarkt door Walter Benítez, Boy Waterman, Xavi Simons, Ki-Jana Hoever (huur) en Luuk de Jong vast te leggen. "Ik denk dat er fantastisch werk is geleverd door de driehoek. Marcel, John en ik en iedereen eromheen", zei Van Nistelrooij zaterdag tegenover De Telegraaf. "Dat er zo vroeg al zoveel jongens zijn gekomen. Het is fantastisch dat dat is gelukt. Binnen de financiële mogelijkheden die je als club hebt en mede op basis van de selectie die er al stond, ga je het ideale plaatje uitzetten. En daarin is een aantal successen gehaald. Hopelijk volgen er nog meer.”