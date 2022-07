'Eén van de beste trainers ter wereld’ Van Gaal maakt gelijk indruk bij Oranje

Zondag, 3 juli 2022 om 12:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:38

Edgar Davids kijkt met zeer veel genoegen terug op zijn eerste interlandperiode bij het Nederlands elftal. De assistent-bondscoach van Oranje vindt het een grote eer dat hij mag samenwerken met bondscoach Louis van Gaal, in zijn ogen 'één van de beste trainers ter wereld'. Met Davids in de technische staf veroverde Nederland tien punten uit de eerste vier groepsduels in de Nations League vorige maand.

"Fantastisch. Ik ben natuurlijk met één van de beste trainers van de wereld", doelt Davids in gesprek met ESPN op Van Gaal. "Dus dan kijk je je ogen uit. En daarnaast heb je gewoon een fantastische groep. Ik vind het fantastisch wat ze hebben gedaan. Je moet nagaan dat het wel het einde van het seizoen is. Dan heb je een lang seizoen, fysiek en mentaal. En daarna moet je toch weer 120 procent geven om het zeg maar tot een goed einde te brengen. En luisteren naar hoe wij onze visie willen zien uitkomen", aldus de rechterhand van Van Gaal.

In september volgt de laatste serieuze test voor het Nederlands elftal in aanloop naar het WK in Qatar van later dit jaar. Oranje speelt dan de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, met België en Polen als tegenstanders. Het elftal van Van Gaal is momenteel koploper met tien punten uit vier duels. De Belgen volgen met een achterstand van drie punten.