Transfer Guus Til naar PSV nabij: middenvelder is al gespot in Eindhoven

Zondag, 3 juli 2022 om 10:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:06

Guus Til is bijna speler van PSV. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de 24-jarige middenvelder zich zondagochtend vroeg in Eindhoven meldde voor de medische keuring. Daarnaast werd hij gespot in gebouw van TopSupport, een sportmedisch centrum. Dat gebouw kwam vorige week in het nieuws omdat James Rodríguez daar gezien zou zijn, maar dat bleek achteraf niet waar te zijn.

Dat Til inderdaad reeds in Eindhoven is, wordt door meerdere betrouwbare bronnen bevestigd aan het Eindhovens Dagblad. Het is de bedoeling dat de middenvelder voor meerdere seizoenen gaat tekenen in het Philips Stadion. Til kiest voor PSV na een goed gesprek met de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. De Eindhovense club lijkt hiermee definitief de strijd om Til te hebben gewonnen. Hij had namelijk ook kunnen kiezen voor Feyenoord of Royal Antwerp.

PSV ziet Guus Til als een potentiële basisspeler. Gezien het programma komend seizoen - 2 extreem lange blokken en een lange onderbreking - is daarnaast diepte en breedte in de selectie noodzaak. Met Veerman, Simons, Ledezma en Til zijn er achter de spitsen volop keuzes te maken. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 3, 2022

Het is nog niet bekend of Til op huurbasis overkomt van Spartak Moskou, of dat PSV hem definitief naar Eindhoven haalt. In het laatste geval zullen er hoogstwaarschijnlijk enkele miljoenen moeten worden overgemaakt naar de Russische hoofdstad. Het is nog niet bekend wanneer Til officieel wordt gepresenteerd door PSV, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat er op korte termijn witte rook zal verschijnen rondom de transfer.

PSV toonde de afgelopen weken daadkracht op de transfermarkt door Walter Benítez, Boy Waterman, Xavi Simons, Ki-Jana Hoever (huur) en Luuk de Jong vast te leggen. "Ik denk dat er fantastisch werk is geleverd door de driehoek. Marcel, John en ik en iedereen eromheen", zei Van Nistelrooij zaterdag tegenover De Telegraaf. "Dat er zo vroeg al zoveel jongens zijn gekomen. Het is fantastisch dat dat is gelukt. Binnen de financiële mogelijkheden die je als club hebt en mede op basis van de selectie die er al stond, ga je het ideale plaatje uitzetten. En daarin is een aantal successen gehaald. Hopelijk volgen er nog meer.”