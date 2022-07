Ten Hag maakt van Malacia zijn eerste aanwinst voor Manchester United

Dinsdag, 5 juli 2022 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:14

Tyrell Malacia mag zich officieel speler van Manchester United noemen, zo brengt de Engelse club dinsdag naar buiten. De 22-jarige linksback kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een vierjarig contract op Old Trafford, met de optie op een jaar extra. Feyenoord ontvangt vijftien miljoen euro voor de transfer van de vleugelverdediger, een bedrag dat door bonussen nog eens met twee miljoen euro kan oplopen.

"Het is haast niet te beschrijven om mijzelf voortaan speler van Manchester United te mogen noemen", zo laat Malacia dinsdag weten na het zetten van de handtekeningen. "Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij, in een nieuwe competitie met nieuwe ploeggenoten. En met een geweldige manager. Ik heb tegen zijn teams gespeeld in de Eredivisie en weet dus over welke kwaliteiten hij beschikt en wat hij van zijn spelers verlangt", deelt de aanwinst complimenten uit aan Ten Hag.

"Ondanks dat ik weet dat ik nog heel jong ben en mijzelf nog verder moet ontwikkelen, kan ik de fans van Manchester United verzekeren dat ik elke keer als ik het shirt aantrek mijn uiterste best zal doen op het veld", vervolgt de ambitieuze Malacia. "Ik zal Feyenoord altijd dankbaar zijn voor alles wat de club voor mij en mijn familie heeft gedaan. Zonder Feyenoord was dit allemaal niet mogelijk geweest. Maar nu ben ik klaar voor de toekomst bij Manchester United, waar ik successen mee wil beleven."

John Murtough, Director of Football van Manchester United, is blij met de komst van Malacia naar Old Trafford. "Tyrell is een spannende, dynamische, jonge speler met geweldig veel ervaring voor zijn leeftijd. Vijf seizoenen in de Eredivisie, een Europese finale en al diverse interlands voor het Nederlands elftal. We kijken uit naar het verder ontwikkelen van zijn talenten onder leiding van Erik ten Hag en zijn staf in de komende jaren", aldus Mortough.

Here goes one of our own. ??



Take good care of him, @ManUtd! ??#ThankYouTyrell — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 5, 2022

Malacia leek lange tijd op weg naar Olympique Lyon, maar het is dus Manchester United dat de linksback heeft weten in te lijven. De international van het Nederlands elftal is de eerste aanwinst van manager Erik ten Hag voor komend seizoen. Malacia sluit per direct aan bij de selectie van de Nederlandse trainer en kan op 7 augustus zijn officiële debuut maken. Manchester United begint die dag tegen Brighton & Hove Albion aan het nieuwe seizoen in de Premier League.

De kersverse aanwinst van Manchester United doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in het seizoen 2017/18 in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. In de afgelopen jaren kwam Malacia tot 136 wedstrijden voor Feyenoord in alle competities. Met zijn voormalig werkgever veroverde de linksbenige flankspeler de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.