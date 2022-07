‘Arsenal wil Man United nog steeds aftroeven en plant gesprek met Ajax’

Zondag, 3 juli 2022 om 08:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Lisandro Martínez blijft onderwerp van gesprek in de Engelse media. Volgens The Athletic praat Ajax volgende week met Arsenal over een eventuele transfer van de centrale verdediger. De Amsterdamse club verlangt vijftig miljoen euro voor Martínez, die ook op de voet wordt gevolgd door Manchester United. Met een bod ter waarde van 41 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan bonussen kwamen the Red Devils al dicht in de buurt van de vraagprijs van Ajax.

Beide clubs denken goede kans te maken op het binnenhalen van Martínez, die bij Ajax vastligt tot de zomer van 2025. Zowel Arsenal als Manchester United denkt dat het bereiken van een persoonlijk akkoord met de Argentijn geen probleem zal vormen. Met de aanwezigheid van Erik ten Hag lijkt Manchester United wel een streepje voor te hebben. De nieuwe manager van de grootmacht werkte bij Ajax drie seizoenen samen met Martínez. Hij staat na drie jaar in Nederland sowieso open voor de uitdaging in een grote Europese competitie en volgens Fabrizio Romano heeft hij zijn zinnen gezet op de Premier League. De verdediger hoopt vurig dat Ajax zijn medewerking verleent.

Arsenal legde volgens De Telegraaf eerder al een eerste aanbieding neer van in totaal 40 miljoen euro. Die bestond voor 35 miljoen euro uit een vaste som en een variabel deel van 5 miljoen euro. Deze aanbieding werd echter niet geaccepteerd door het bestuur van Ajax. Arsenal geeft niet op in de strijd om de handtekening van Martínez en praat volgende week dus opnieuw met de kampioen van Nederland.

Martínez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax en werd toen voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia. De Amsterdammers zouden dus een veelvoud van dat bedrag terug kunnen verdienen op de verdediger die in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax kwam. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië.