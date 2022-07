Sky: Ajax en Leipzig zoeken compromis om Brobbey-deal te laten slagen

Zondag, 3 juli 2022 om 08:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:23

Ajax en RB Leipzig hebben nog steeds geen definitieve overeenstemming bereikt over de transfersom van Brian Brobbey. Volgens Sky Deutschland zijn beide clubs momenteel aan het pokeren over het bedrag dat voor de aanvaller moet worden betaald. Ajax weigert te voldoen aan de vraagprijs van 25 miljoen euro, waardoor er volgens berichtgeving vanuit Duitsland aan een compromis wordt gewerkt.

De Telegraaf wist zaterdag al te melden dat de leiding van Ajax niet verder wenst te gaan dan vijftien miljoen euro voor Brobbey, die in de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis in Amsterdam speelde. Er is desondanks goede hoop dat er korte termijn witte rook zal verschijnen. Sky verwacht niet dat Brobbey dinsdag bij Leipzig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.

Clubwatcher Mike Verweij repte zaterdag over een constructie met een doorverkooppercentage, om zo de transfer van Brobbey te laten slagen. Een andere optie is dat Leipzig de vraagprijs flink laat zakken, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. De aanvaller is al wel tot een persoonlijk akkoord gekomen met Ajax. De twintigjarige centrumspits wil zich tot medio 2027 verbinden aan zijn voormalige club, die hij vorig jaar transfervrij verruilde voor Leipzig.

Brobbey wil in ieder geval niet meer terugkeren naar Leipzig. In het oosten van Duitsland verpieterde hij al een jaar op de bank, waarna Ajax hem in januari op huurbasis terughaalde. Met zeven goals in elf Eredivisie-optredens had Brobbey een grote bijdrage in het 36e landskampioenschap dat in mei gevierd werd. Voor die doelpunten gebruikte hij slechts 396 speelminuten: één goal per 57 minuten.