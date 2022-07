Depay heeft verklaring voor cryptische tweet en geeft signaal aan Barça

Zaterdag, 2 juli 2022 om 23:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:21

Memphis Depay heeft tegenover ESPN tekst en uitleg gegeven over de cryptische tweet die hij afgelopen woensdag plaatste. Daarnaast laat hij tegenover de televisiezender weten uit te kijken naar de seizoensstart met Barcelona. Volgens Spaanse media ziet Xavi echter geen onuitwisbare rol voor de 28-jarige aanvaller weggelegd, die dan ook bij het juiste bod uit het Camp Nou mag vertrekken.

“Ik zie hoe bepaalde tactieken om mij heen worden gebruikt als voetballer”, schreef Memphis eerder deze week op Twitter. “Het is allemaal goed, God vindt dit leuk aan mij, dat is waarom ik bevoorrecht ben. Mijn hele leven was ik niet goed genoeg, had ik niet de standaard looks en had ik niet het juiste gedrag. Dat gebeurt er als je vrij leeft.”

Voor de camera van ESPN reageert Depay op de betekenis van de tweet. "Ik ben een karakter, dat buiten het voetbal veel met andere dingen bezig is. Soms wordt dat gediscredit. Als je naar mijn statistieken kijkt, ook bij het Nederlands elftal, zie je dat ik hard werk aan mijn legacy. De tweet sprak voor zich, denk ik. Ik word gewaardeerd en dat voel ik ook. Als ik in Ghana kom, is dat ook weer een eyeopener. Hoe ik daar ontvangen word bijvoorbeeld.” De 80-voudig international van Oranje bezocht vorige maand Ghana, het land waar zijn vader is geboren.

Depay moest het onder Xavi vooral doen met invalbeurten, maar kon aan het eind van het seizoen wel behoorlijke cijfers overleggen met 13 treffers in 37 wedstrijden over alle competities. Xavi is echter van mening dat hij betere alternatieven heeft. Met de aanwezigheid van Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Ansu Fati is er volgens de Spanjaard voldoende aanvallende slagkracht, terwijl de club ook nog bezig is om Ousmane Dembélé langer te binden en Raphinha en Robert Lewandowski op te halen bij respectievelijk Leeds United en Bayern München.

AS durft al zo ver te gaan te zeggen dat het vertrek van Memphis bij Barcelona 'een feit is'. Depay denkt desondanks absoluut niet aan een vertrek. “Ik ben enorm blij, Ik voel me gewaardeerd en ben bezig met een fantastische run. Ik sta te popelen om me weer te melden bij Barcelona en wil met een frisse start beginnen.”