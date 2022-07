PSV lijkt enorme coup te plegen met binnenhalen van Guus Til

Zaterdag, 2 juli 2022 om 20:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:15

PSV lijkt Feyenoord en Royal Antwerp af te troeven met de komst van Guus Til, zo meldt De Telegraaf. De 24-jarige middenvelder kon zijn loopbaan ook vervolgen bij Feyenoord of Royal Antwerp, maar tekent na een goed gesprek met trainer Ruud van Nistelrooij een meerjarig contract bij PSV.

De Telegraaf schrijft dat Til zondag een medische keuring zal ondergaan bij PSV, aangezien de Eindhovenaren 'op de hoogte zijn van de wensen van Feyenoord en Royal Antwerp'. Arne Slot sprak tijdens het eerste persmoment van het nieuwe seizoen nog de hoop uit dat Til volgend seizoen opnieuw in Rotterdam-Zuid te bewonderen is. Afgelopen jaar werd hij door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou en maakte hij 21 goals in 49 officiële wedstrijden, waardoor Slot enorm voorstander is van een nieuwe poging om Til vast te leggen. Door de verlengde FIFA-regels, die zeggen dat spelers van een Russische of Oekraïense club vrij zijn om elders voor een jaar te tekenen, kan de aanvallende middenvelder zelf een keuze maken.

Vrijdag maakte de krant ook bekend dat Til zijn loopbaan kon vervolgen bij Antwerp. Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van de ambitieuze Belgische club, wil de Nederlandse enclave nu vergroten met Til, die volgens De Telegraaf 'de gedroomde versterking voor de as' van Antwerp is. Til was zelfs al op bezoek in Antwerpen om de faciliteiten van de club en het centrum van de stad te bekijken. Volgens bronnen uit België heeft Til Antwerp inmiddels afgezegd.

PSV toonde de afgelopen weken daadkracht op de transfermarkt door Walter Benitez, Boy Waterman, Xavi Simons, Ki-Jana Hoever (huur) en Luuk de Jong vast te leggen. "Ik denk dat er fantastisch werk is geleverd door de driehoek. Marcel, John en ik en iedereen eromheen", zei Van Nistelrooij zaterdag tegenover De Telegraaf. "Dat er zo vroeg al zoveel jongens zijn gekomen. Het is fantastisch dat dat is gelukt. Binnen de financiële mogelijkheden die je als club hebt en mede op basis van de selectie die er al stond, ga je het ideale plaatje uitzetten. En daarin is een aantal successen gehaald. Hopelijk volgen er nog meer.”