Kopenhagen-trainer deelt sneer uit aan Feyenoord na 0-7 afstraffing

Zaterdag, 2 juli 2022 om 20:41 • Jordi Tomasowa

FC Kopenhagen veegde zaterdagmiddag de vloer aan met Feyenoord (0-7) op Varkenoord, maar trainer Jess Thorup was desondanks niet helemaal tevreden. De oefenmeester van de Denen hoopte op meer weerstand nu de start van de competitie voor de deur staat.

''Ja, deze uitslag klinkt heftig'', zegt Thorup op de clubsite van Kopenhagen. “Dit was niet de wedstrijd waarop we hoopten en die we nodig hadden. Dit Feyenoord was kwalitatief niet zo sterk als we hadden afgesproken.” Kopenhagen vangt over twee weken de Deense Superliga aan, waardoor Thorup met zijn beoogde basiselftal aantrad, terwijl Arne Slot bij Feyenoord nog niet over zijn internationals kon beschikken.

Thorup is echter wel tevreden met het vertoonde spel van zijn eigen ploeg. “We hebben ons werk goed uitgevoerd en er zijn meerdere positieve punten die we kunnen meenemen uit de deze wedstrijd, ook al voelde het meer als een trainingspartijtje dan een echte oefenwedstrijd. 'De ambiance was goed. Door het mooie grasveld en de vele toeschouwers leek het op een serieuze wedstrijd. Maar we hoopten ons te kunnen meten met een ploeg die de Europese top heeft aangetikt en dat is niet gebeurd.”