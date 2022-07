Schreuder oogst lof: 'Hij is meer aanwezig op de training dan Ten Hag’

Zaterdag, 2 juli 2022 om 19:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:26

Youri Regeer is goed te spreken over zijn nieuwe trainer Alfred Schreuder. De middenvelder annex rechtsback werkte tijdens het trainingskamp van Ajax in de Lutte voor het eerst met Schreuder samen en omschrijft de trainer van Ajax als een people manager.

“Het is altijd mooi om bij elkaar te komen, om nieuwe jongens te leren kennen en we hebben een nieuwe trainer, dus dat is mooi”, zegt Regeer tegenover Voetbalzone. “Schreuder maakt een goede indruk op me. Het is een hele open trainer, hij zegt waar het op staat. Langs de lijn is hij ook aanwezig. Buiten het veld maakt Schreuder een praatje met je en als je binnen het veld iets moet verbeteren, dan zegt hij het ook gelijk.”

Toch ziet Regeer wel een verschil tussen Schreuder en zijn voormalig trainer Erik ten Hag. “Misschien is Schreuder iets meer aanwezig tijdens de trainingen dan Ten Hag, maar ze lijken heel veel op elkaar qua speelstijl.” Regeer speelde het afgelopen seizoen bij Ajax als rechtsback, box-to-box-middenvelder en als 10. Een voorkeur heeft het achttienjarige talent met het oog op volgend seizoen echter niet. “Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Ik denk dat je op deze leeftijd blij moet zijn met de minuten die je in Ajax 1 kan pakken, dan maakt het niet echt uit op welke positie dat is.”