Alle seinen op rood in Manchester: Cristiano Ronaldo dient vertrekwens in

Zaterdag, 2 juli 2022 om 17:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:10

Cristiano Ronaldo heeft aangegeven te willen vertrekken bij Manchester United, meldt The Times. Volgens de kwaliteitskrant is de 37-jarige aanvaller ontevreden over het feit dat the Red Devils komend seizoen niet in de Champions League uitkomen. Daarom heeft Ronaldo de clubleiding verzocht hem Manchester na één seizoen te laten verlaten bij een passend bod. Het duidt op een enorme domper voor Erik ten Hag, die een centrale rol voor de Portugees zag weggelegd komend seizoen.

Manchester United eindigde afgelopen jaargang als zesde in de Premier League, waarmee de club zich slechts kwalificeerde voor de Europa League. Komend seizoen zou zo het eerste in Ronaldo's loopbaan worden waarin hij níét in de Champions League uitkomt. De steraanvaller sprak afgelopen mei nog uit 'enthousiast' te zijn over de komst van Ten Hag, alsmede zijn verlangen om prijzen te winnen met de club. Ronaldo lijkt nu die hoop te hebben laten varen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen week schreef de BBC nog dat de topscorer van Uniteds afgelopen seizoen (24 goals in 38 wedstrijden over alle competities) onder geen beding weg mag uit Manchester. Ten Hag ziet in zijn project een centrale rol weggelegd voor de topschutter. Ronaldo speelt nog maar één jaar op Old Trafford sinds zijn komst van Juventus afgelopen zomer. Wel is het zijn tweede periode bij United, daar hij de handen van het Engelse publiek tussen 2003 en 2009 ook al op elkaar kreeg.

De geruchten over een vertrek van Ronaldo wakkerden vorige week steeds meer aan. Chelsea diende zich volgens Engelse media aan als potentiële bestemming, terwijl La Gazzetta dello Sport ook de naam van AS Roma noemde. Volgens het zeer betrouwbare The Athletic zou zaakwaarnemer Jorge Mendes zelfs al met eerstgenoemde hebben gesproken. De BBC drukte die geruchten echter de kop in, daar Mendes in Londen was om over een van de andere spelers uit zijn cliëntenbestand te praten. Bronnen binnen Manchester United stellen volgens de omroep bovendien dat een overstap van Ronaldo naar Chelsea sowieso niet waarschijnlijk is.