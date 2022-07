‘Xavi deelt toekomstplannen: rol van Memphis bij Barça lijkt echt uitgespeeld'

Zaterdag, 2 juli 2022 om 17:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:41

Het heeft er alle schijn van dat het voor Memphis Depay bij één seizoen in Barcelona blijft. Volgens AS ziet Xavi geen onuitwisbare rol voor de 28-jarige aanvaller weggelegd, die dan ook bij het juiste bod uit Camp Nou mag vertrekken. Barcelona zal zich niet moeilijk opstellen jegens geïnteresseerde clubs mits de vraagprijs van 25 miljoen euro op tafel komt. Memphis ligt nog een jaar vast in Catalonië, waardoor Barcelona nu nog iets aan de spits kan verdienen.

De geboren Moordrechter kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Olympique Lyon en was onder Ronald Koeman onbetwist basisspeler. Na het ontslag van de Nederlandse oefenmeester, de entree van Xavi, enkele blessures én een reeks aanvallende versterkingen werd de rol van Memphis echter steeds bescheidener. De 80-voudig Oranje-international (42 goals) moest het nog vooral doen met invalbeurten, maar kon aan het eind van het seizoen wel behoorlijke cijfers overleggen met 13 treffers in 37 wedstrijden over alle competities.

Xavi is echter van mening dat hij betere alternatieven heeft. Met de aanwezigheid van Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Ansu Fati is er volgens de Spanjaard voldoende aanvallende slagkracht, terwijl de club ook nog bezig is om Ousmane Dembélé langer te binden en Raphinha en Robert Lewandowski op te halen bij respectievelijk Leeds United en Bayern München. AS durft al zo ver te gaan te zeggen dat het vertrek van Memphis bij Barcelona 'een feit is'.

Mundo Deportivo schreef onlangs al dat de belangenbehartigers van Memphis om opheldering hadden gevraagd over de plannen van Barcelona met de aanvaller. Reden was de actieve houding van de Catalanen op de transfermarkt. Memphis zal met het oog op het WK in Qatar zo veel mogelijk willen spelen, om garantie te hebben op een selectie. In de voorbije maanden diende zich geen concrete bestemming voor de voormalig PSV'er aan, al werd hij mid-lente nog gelinkt aan onder meer Tottenham Hotspur en Juventus.