Feyenoord krijgt ongekende 0-7 nederlaag op het bord bij seizoenouverture

Zaterdag, 2 juli 2022 om 15:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:53

Feyenoord heeft zich gigantisch geblameerd in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Nadat het team van Arne Slot tegen FC Kopenhagen bij rust al tegen een 0-5 (!) achterstand aankeek, liepen de Denen zelfs uit naar 0-7. Daarmee lijkt er flink werk aan de winkel voor de Conference League-finalist van afgelopen seizoen. Komende week staat er andermaal een fikse beproeving op het programma, wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Red Bull Salzburg.

Slot besloot nieuwe aanwinsten Danilo en Mats Wieffer direct een plek in de basiself te gunnen. Daarnast begonnen ook Mike Kleijn en Antoni Milambo aan de aftrap, beiden geboren in 2005. Alle spelers die in juni interlandverplichtingen hadden ontbraken nog, maar Justin Bijlow was wel van de partij. De doelman zat vanwege de nasleep van zijn voetblessure afgelopen maand niet bij de selectie van het Nederlands elftal.

Bijlow had zich waarschijnlijk een rooskleurigere seizoenouverture voorgesteld. Nog voordat het rustsignaal moest hij vijf keer vissen: Victor Kristiansen, David Khocholava, Hakon Arnar Haraldsson, Roony Bardghji én oud-Feyenoorder Kevin Diks verschenen allen op het scoreformulier. Naar alle waarschijnlijkheid was het al het plan van Slot, maar de oefenmeester bracht na de thee een compleet nieuw elftal op de been.

Onder andere derde zomeraanwinst Mohamed Taabouni mocht opdraven in de tweede helft. De nieuwe namen van Feyenoord leken iets sterker voor de dag te komen dan de A-keuze, maar kregen toch al snel het deksel weer op de neus. Kopenhagen kwam met twee man voor Thijs Jansen en combineerde eenvoudig om de doelman heen, waarop William Bøving voor een leeg doel kon binnenschuiven. Ísak Bergmann Jóhannesson tekende nog voor het uur voor de 0-7. De elf van Slot gingen nog op zoek naar de eretreffer, maar kwamen eigenlijk geen moment in de buurt. De schade bleef 'beperkt' tot zeven.