‘Heel goede’ Ihattaren straalt van oor tot oor: ‘Ik ben weer de oude Mo’

Zaterdag, 2 juli 2022 om 15:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:33

Mohamed Ihattaren maakt zaterdag kort na de oefenwedstrijd tegen Paderborn (2-5 verlies) een dolgelukkige indruk. De twintigjarige hangende vleugelspits maakte met twee goals en een aantal hoogstandjes grote indruk tegen de club uit de 2. Bundesliga. "Ik ben enorm gelukkig", vertelt Ihattaren aan verslaggever Johan van Polanen en analist Jan van Halst van Ziggo Sport.

Ajax-trainer Alfred Schreuder noemt het vertoonde spel van Ihattaren 'heel goed' en de jongeling zelf is ook meer dan tevreden. "Waar ik gelukkig in ben? Dat ik weer plezier heb in alles wat ik doe, vooral het voetballen", aldus het toptalent. "Ik ben weer speels, ik ben weer de oude Mo. Ik ben weer terug. Ik lijk nog steeds een klein kind op het veld, dat is waar ik het voor doe. Zolang ik maar gelukkig ben op het veld, dan zit ik goed. Ik probeer de mensen te vermaken en belangrijk te zijn voor het team."

Mohamed Ihattaren straalt weer ?? Ondanks de 5-2 nederlaag valt er genoeg te lachen ??#ZiggoSport #AJAPAD #Ajax pic.twitter.com/StJQpZs7Yi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2022

Ihattaren wordt nog eenmaal gevraagd terug te blikken op de moeilijke fase die hij afgelopen jaar doormaakte. "Ik kom van ver. Ik was een tijdje bezig met niets. Ik heb een tijd gehad dat ik fit moest worden, voordat ik aan teamtraining mocht denken. Op dit moment ben ik weer voetballer Mo. Het heeft een tijd geduurd, maar ik ben blij dat ik er weer ben. Mentaal was het zwaarder dan fysiek. In het begin lijkt het soms onmogelijk, maar op een gegeven moment kom je dichter bij je doel, dan is het het mooist wat er is. Ik had zelf niet verwacht dat ik mentaal zo sterk was."

Ajax ving Ihattaren vanaf februari heel goed op, zegt de nummer 10. "Ze zijn super aardig en lief tegen me geweest, maar tegelijkertijd ook streng. Als het moest dan klapten ze er wel op. Dat gaat om duidelijke signalen: op tijd komen, eten op de club, trainen op de club. Dat betekent niets extra's: alles wordt door de club geregeld. Bij Ajax was het gewoon duidelijk. Om 12.00 uur daar, om 14.00 uit daar. Het maakt niet uit, maar je moest er zijn. Ben je er niet, dan merkte je het wel. Hoe? Extra rondjes, of een bosloop op je vrije dag. Ik moest echt mijn vrije dagen verdienen. Ik kreeg dan te horen: 'De anderen hebben een wedstrijd gehad en krijgen een dagje vrij, maar jij moet lekker trainen.' Zo peperden ze het erin."

?? 'Het verschil tussen de eerste en tweede helft is enorm' Alfred Schreuder na de 5-2 nederlaag tegen Paderborn #ZiggoSport #AJAPAD #Ajax pic.twitter.com/Kh3u9o0Sag — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2022

Ook Schreuder is als gezegd zeer tevreden. "De eerste helft was heel goed van hem", aldus de coach van Ajax. "Je ziet gewoon hele goede dingen terug. Hij heeft een hele goede trainingsweek achter de rug, dat is belangrijk voor hem. Die jongen maakt stappen, dat ziet iedereen. Je ziet dat de combinatie met Sean Klaiber heel goed loopt en je ziet ook dat die jongen gewoon goed kan voetballen. Het is mooi om te zien. Hij werkt ook nog eens heel hard, dus al met al ben ik heel tevreden over zijn ontwikkeling deze week."

Door twee doelpunten van Ihattaren, waaronder een heerlijke vrije trap in de kruising, ging Ajax rusten met een 1-2 voorsprong. In de rust kwamen de jongste Amsterdamse talenten het veld op en draaide Paderborn de wedstrijd volledig om. "Het verschil tussen de eerste helft en tweede helft is enorm", weet Schreuder. "In de tweede helft speelden we zeg maar met de Onder 18 van vorig jaar. Je zag wel dat die jongens een enorm intensieve trainingsweek hebben gehad."