Bosz schakelt na pijnlijke afwijzing van Malacia door en meldt zich bij Ajax

Zaterdag, 2 juli 2022 om 15:06 • Laatste update: 16:21

Olympique Lyon is na het mislopen van Tyrell Malacia nog steeds op zoek naar een nieuwe linksback en heeft zich gemeld bij Ajax voor Nicolás Tagliafico. Dat schrijft het toonaangevende L'Équipe. Een bedrag van rond de vijf miljoen euro zou genoeg zijn om de Argentijn over te nemen.

Lyon en trainer Peter Bosz waren lang in de veronderstelling dat Malacia komend seizoen in het Groupama Stadium zou komen voetballen. Uiteindelijk kwamen de Fransen er niet uit met het entourage van de linksback, die waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zal tekenen bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Voor Lyon was het dus zaak om door te schakelen en L'Équipe schrijft dat het dat nu gedaan heeft door het vizier op Tagliafico te richten. Hij zou zelfs tot 'topprioriteit' zijn gebombardeerd.

De Argentijn heeft een vertrekwens en zou voor een bedrag van vier tot vijf miljoen euro op te halen zijn in de Johan Cruijff Arena. Het Franse medium weet echter niet zeker of Tagliafico wel oren heeft naar een overstap naar Lyon. Vermoed wordt dat hij 'niet makkelijk te overtuigen' zal zijn en dat het spelen van Europees voetbal een must is voor de verdediger. OL speelt komend seizoen niet in Europa en dat kan dus een struikelblok zijn, omdat Tagliafico bij Ajax geproefd heeft aan het spelen van internationale wedstrijden en daar meer van wil.

In januari 2018 werd Tagliafico door Ajax voor vier miljoen euro overgenomen van Independiente. In de ruim vier jaar die daarop volgden werd de linksback een publiekslieveling in de Johan Cruijff Arena, speelde hij in het team dat in het seizoen 2018/2019 furore maakte in de Champions League en verdiende hij zijn debuut in het nationale elftal van Argentinië. In totaal speelde hij al meer dan 150 officiële wedstrijden voor Ajax.

Transferexpert Fabrizio Romano weet ondertussen dat niet alleen Lyon, maar ook Brighton & Hove Albion en een niet nader genoemde club uit Spanje concreet zijn. Spoedig zal het kamp-Tagliafico een beslissing maken over de toekomst van de Argentijnse linksback. Ajax heeft zijn opvolger alvast binnen, want Owen Wijndal staat op het punt om over te komen van AZ. De Amsterdammers tellen tien miljoen euro voor hem neer. Daarnaast kan ook Daley Blind uit de voeten als linksback.