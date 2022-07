Mohamed Ihattaren etaleert superklasse, maar Ajax gaat hard onderuit

Zaterdag, 2 juli 2022 om 14:48 • Laatste update: 14:50

Ajax heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. In de rust van het duel met Paderborn stonden de Amsterdammers nog met 2-1 voor, maar de jeugdige invallers konden die marge in de tweede helft niet vasthouden: 2-5. Mohamed Ihattaren vestigde in de eerste helft de aandacht op zich door twee keer te scoren.

Alfred Schreuder, de oefenmeester van de Amsterdammers, koos voor negen van de elf spelers die ook in het met 3-0 gewonnen duel met SV Meppen in de basis stonden. De geblesseerde Maarten Stekelenburg was afwezig en werd onder de lat vervangen door Jay Gorter, terwijl de linksbuitenpositie deze keer werd ingenomen door Jaydon Banel. Dat ging ten koste van Sontje Hansen, die nog twee keer scoorde tegen Meppen. Mohamed Ihattaren maakte in die wedstrijd ook indruk en mocht opnieuw zijn opwachting maken bij de basiself.

En nummer 2 van Ihattaren! ?? Een fijne trap zorgt voor de 2-1, en weg is de achterstand ??#ZiggoSport #AJAPAD #Ajax pic.twitter.com/zvYuWhB3ru — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2022

Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. Nadat Raphael Obermair al in de tweede minuut voor de verrassende voorsprong van Paderborn zorgde, stond Ihattaren op en maakte hij twee doelpunten binnen twintig minuten. De gelijkmaker schoot de spelmaker in na een loopactie vanaf de rechterkant en een rap één-tweetje met Naçi Ünüvar, waarna Ihattaren de 2-1 uit een directe vrije trap liet aantekenen. Hij schoot de bal met links bijzonder fraai in de bovenhoek.

Na zijn twee treffers strooide Ihattaren ook nog met knappe passjes en goede passeerbewegingen, maar van meer doelpunten kwam het voor rust niet meer. In de pauze besloot Schreuder om zes nieuwe spelers in te brengen en dat kwam het tempo van de wedstrijd niet ten goede. In de zestigste minuut werden ook Ihattaren en de andere drie veldspelers die in de rust waren blijven staan, gewisseld. Met het nieuwe elftal dacht Ajax via Tristan Gooijer nog op 3-1 te komen, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ajax reageert snel! ?? De eerste goal is nog maar net gescoord of Ajax scoort aan de overkant, 1-1 ??#ZiggoSport #Ajax #Paderborn pic.twitter.com/OdnwQIULJ1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2022

Twintig minuten voor tijd werd er aan de andere kant wel gescoord. Sirlord Conteh schoot een afgeslagen hoekschop tegen de touwen en zorgde daarmee voor de gelijkmaker, waarna het jeugdige Ajax het heel lastig kreeg tegen Paderborn. Tien minuten voor tijd ging het mis: Patrickson Delgado ging in de fout op het middenveld en Kelvin Oforo prikte de 2-3 tegen de touwen, waarna Dennis Srbeny nog geen minuut later ook de 2-4 achter Gorter schoot. Het werd nog erger, want John Iredale kon een minuut voor tijd de 2-5 binnentikken.

Op zaterdag 9 juli speelt de regerend landskampioen zijn volgende oefenwedstrijd, wanneer het tegen Lokomotiva Zagreb uit Kroatië zal gaan spelen. Later in de oefencampagne treffen de Amsterdammers ook nog aansprekende tegenstanders als Eintracht Frankfurt, RB Salzburg en Shakhtar Donetsk.

Opstelling Ajax eerste helft: Gorter; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Fitz-Jim, Ünüvar; Ihattaren, Rasmussen, Banel.

Opstelling Ajax tweede helft: Gorter; Gooijer, Aertssen, Pierie, Salah-Eddine; Regeer, Delgado, Giovanni; Ihattaren, Rasmussen, Martha.