Oud-bondscoach ontkent verkrachting Vera Pauw: ‘Ik ben totaal verbijsterd’

Zaterdag, 2 juli 2022 om 14:22

Piet Buter vermoedt dat hij degene is die door Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting. De 73-jarige oud-voetbalcoach, die eind jaren tachtig bondscoach was van de Oranje Leeuwinnen en daarna kortstondig van de mannen van Nederland B, ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. "Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel", aldus Buter tegenover het Algemeen Dagblad.

Pauw bracht vrijdag een statement naar buiten via Twitter, waarin ze stelt 35 jaar geleden slachtoffer te zijn geworden van een verkrachting door 'een hoge voetbalfunctionaris'. De 59-jarige Pauw noemt 'in het belang van het onderzoek' bewust geen naam, maar Buter weet dat het over hem gaat. De oud-voetbalbestuurder is verbijsterd door de aantijgingen, maar bekent wel een affaire te hebben gehad met Pauw.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Piet Buter op archiefbeeld uit 2008, toen hij bestuurder was bij FC Utrecht.

"Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm", reageert Buter. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd." Buter bekent wel seks te hebben gehad met Pauw, maar volgens de voormalig coach van FC Wageningen, FC Emmen en FC Eindhoven gebeurde dat altijd met wederzijdse toestemming.

"Ik heb er spijt van dat ik er ooit aan ben begonnen", aldus Buter, die op op het moment van zijn vermeende affaire met Pauw al achttien jaar getrouwd was en bovendien jonge kinderen had. "Het was niet verstandig en ik heb mijn vrouw er verdriet mee gedaan. Na een aantal weken heb ik de affaire op eigen initiatief verbroken. Ik koos voor mijn gezin, waar ik tot op de dag van vandaag nog heel gelukkig mee ben."

Buter zegt dat zijn herinneringen over wat er is gebeurd vervaagd zijn, ook omdat het lang geleden is. "Maar één ding weet ik honderdduizend procent zeker: helemaal niets heeft er plaatsgevonden zónder wederzijds goedvinden." Pauw gaat aangifte doen tegen Buter. "Ik ben bereid om mijn volledige medewerking aan elk onderzoek te verlenen. Ook dat van de KNVB, maar van hen heb ik nog niets gehoord."