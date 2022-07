Luuk de Jong tekent meerjarig contract bij PSV: ‘Er gaat iets moois gebeuren’

Zaterdag, 2 juli 2022

Luuk de Jong is officieel terug bij PSV. De Eindhovense club maakt via de officiële kanalen bekend dat de geboren Achterhoeker een contract heeft ondertekend dat hem tot medio 2025 in het Philips Stadion houdt. Dat de spits terug zou keren in Noord-Brabant, was na de melding van het principe-akkoord op vrijdagavond al geen geheim meer.

De Jong komt volgens het Eindhovens Dagblad voor drie miljoen euro over van Sevilla, dat vrijdag al een bericht op de website plaatste over het aanstaande vertrek van de targetman. Dat bleek voorbarig: het artikel werd verwijderd, maar even later meldde PSV dat er inderdaad een principe-akkoord was bereikt en dat de transfer van De Jong bijna rond was. Dat moment is dus op zaterdag gekomen. De spits heeft de medische testen doorstaan en zijn handtekening onder een driejarige verbintenis gezet.

Op de clubkanalen van de EIndhovenaren doet De Jong uitgebreid uit de doeken waarom hij terug wilde keren in het Philips Stadion. "Voor mij was deze keuze niet heel moeilijk om te maken. De club is iets heel moois aan het neerzetten en daar wil ik onderdeel van uitmaken. Het voelt alsof er hier iets moois staat te gebeuren. Het geeft een geweldig gevoel om terug te keren en ik vond het prachtig dat veel fans erop hoopten."

In zijn eerste periode bij PSV kwam De Jong tot bijna honderd competitiedoelpunten in vijf seizoenen. Dat moyenne hoopt hij weer aan te tikken. "Ik kan niet wachten om weer doelpunten te maken voor PSV en hoop het hele stadion daarna weer te zie springen. Samen kunnen er dit seizoen mooie dingen gebeuren. In alle jaren dat ik hier speelde, zijn we voor de titel gegaan. Het lijkt me logisch dat ik dat weer wil doen. Daarnaast wil ik met PSV de Champions League in. Het is fantastisch om op dat podium te kunnen voetballen."

De Jong beleefde eerder zeer succesvolle jaren bij PSV. De Achterhoeker werd in de zomer van 2014 voor ruim vijf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en maakte in de vijf jaar die daarop volgden bijna honderd competitiedoelpunten voor de Eindhovenaren. Eerder speelde de lange spits in Nederland ook voor De Graafschap en FC Twente. Bij die laatste club was hij voornamelijk in het seizoen 2011/2012 op schot: toen noteerde hij 25 goals in de Eredivisie.

Na zijn vertrek in 2019 bij PSV trok De Jong naar Sevilla, waar hij zijn Nederlandse moyennes niet meer kon aantikken. Toch schreef hij geschiedenis in Andalusië door met twee goals aan de basis te staan van de gewonnen Europa League-finale in 2020 tegen Internazionale (3-2). Het afgelopen seizoen werd De Jong verhuurd aan Barcelona, waar hij onder Ronald Koeman en later Xavi kwam te spelen. De targetman verwierf faam in Camp Nou door als invaller vaak met het hoofd te scoren en hoopt dat nu bij PSV weer wat vaker te kunnen laten zien.