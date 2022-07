Mohamed Ihattaren imponeert met heerlijke vrije trap in de kruising

Zaterdag, 2 juli 2022 om 13:30 • Laatste update: 13:37

Mohamed Ihattaren doet zaterdagmiddag van zich spreken in het oefenduel van Ajax met het Duitse SC Paderborn. De aanvallende middenvelder maakte vroeg in de wedstrijd al de 1-1 namens de Amsterdammers en kreeg het publiek even later al helemaal op de banken met een schitterend ingeschoten vrije trap. Ihattaren mikte het leer met links in de kruising en zette Ajax daarmee op een 2-1 voorsprong. Voor de 1-1, die dus ook door de voormalig PSV'er werd gemaakt, zette Raphael Obermair de openingstreffer voor zijn rekening.

Opstelling Ajax: Gorter; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Ünüvar, Fitz-Jim; Ihattaren, Rasmussen, Banel.

En nummer 2 van Ihattaren! ?? Een fijne trap zorgt voor de 2-1, en weg is de achterstand