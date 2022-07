Ihattaren dribbelt naar binnen en maakt zijn eerste van het nieuwe seizoen

Zaterdag, 2 juli 2022 om 13:09 • Laatste update: 13:27

Mohamed Ihattaren heeft zijn eerste (officieuze) doelpunt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gemaakt. De hangende vleugelspits dribbelde zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Paderborn op karakteristieke wijze van rechts naar binnen, om vervolgens de combinatie te zoeken met Naci Ünüvar. Eenmaal terug in balbezit kon Ihattaren in vrijheid met rechts afdrukken. Het betekende de 1-1, nadat Paderborn al binnen enkele minuten op voorsprong was gekomen via Raphael Obermair.

Opstelling Ajax: Gorter; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Ünüvar, Fitz-Jim; Ihattaren, Rasmussen, Banel.

Ajax reageert snel! ?? De eerste goal is nog maar net gescoord of Ajax scoort aan de overkant, 1-1 ??#ZiggoSport #Ajax #Paderborn pic.twitter.com/OdnwQIULJ1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 2, 2022