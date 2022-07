Silvio Berlusconi wil Argentijns sterrenkoppel voorin en start gesprekken

Zaterdag, 2 juli 2022 om 12:20 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:25

Monza is bezig met een serieuze poging om Mauro Icardi en Paulo Dybala naar de club te halen, zo meldt Gianluca Di Marzio opvallend genoeg. De gepromoveerde club van Silvio Berlusconi wil met het Argentijnse sterrenduo de Serie A bestormen. Monza sprak al met de zaakwaarnemers van de spelers en hoopt Icardi van Paris Saint-Germain te kunnen huren. Dybala vertrok transfervrij bij Juventus en ging voorlopig niet in op een serieus aanbod van Internazionale.

Volgens Di Marzio heeft directeur Adriano Galliani al gesproken met Wanda Icardi, de vrouw en tevens zaakwaarnemer van de spits van PSG. Galliani en Berlusconi weten dat de komst van Icardi op dit moment nog ver weg is. De beleidsbepalers van Monza hebben goede hoop om in de laatste dagen van de transferperiode toe te kunenn slaan, in het geval dat de voormalig spits van Inter dan nog geen nieuwe club heeft gevonden. Ook sprak Galliani vrijdag met de zaakwaarnemer van Dybala, Jorge Antun. "Een complexe dubbele affaire, maar wel een die Monza probeert op te bouwen", aldus Di Marzio.

Monza is na de verrassende promotie bezig aan een drukke transferperiode, die de club een Serie A-waardig elftal moet opleveren. De voormalig club van Clarence Seedorf, die in 2009 de eigenaar werd, is al zeker van de diensten van Andrea Ranocchia (Internazionale), Alessio Cragno en Andrea Carboni (beiden Cagliari). Als vierde aanwinst komt volgens Di Marzio ook Stefano Sensi. De laatste plooien in de huurovereenkomst met Inter worden de komende dagen gladgestreken.

Monza wist in de play-offs van afgelopen seizoen een ticket naar de Serie A te pakken. Berlusconi zag zijn club in een bloedstollend tweeluik afrekenen met Pisa, waardoor Monza aankomend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis op het hoogste niveau uitkomt. Berlusconi, oud-president van Italië en AC Milan, werd vijf jaar geleden eigenaar van de club. Na de promotie sprak de 85-jarige bestuurder zeer ambitieus over de toekomst van Monza. “Nu gaan we voor het kampioenschap en Champions League-voetbal", vertelde Berlusconi tegenover DAZN.