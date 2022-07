FC Twente krijgt binnenlandse concurrentie in strijd om Michel Vlap

Zaterdag, 2 juli 2022 om 11:44 • Laatste update: 11:52

Michel Vlap is komend seizoen wellicht opnieuw in de Eredivisie actief, zo weet Voetbal International te melden. De aanvallende middenvelder, die vorig seizoen door Anderlecht werd verhuurd aan FC Twente, hoeft dit seizoen weer niet te rekenen op speeltijd in Brussel en dat is koren op de molen van de Tukkers. Zij hopen Vlap definitief over te kunnen nemen, maar krijgen met Fortuna Sittard verrassende concurrentie.

Vorig seizoen was Vlap alomtegenwoordig bij het FC Twente van trainer Ron Jans. De oefenmeester liet hem in alle 34 de competitiewedstrijden spelen en daarin kwam de Fries tot 5 doelpunten. Aan het einde van de vorige voetbaljaargang bleek dat Anderlecht de aanvallende middenvelder niet opnieuw wilde verhuren en leek een nieuw dienstverband van Vlap bij Twente ver weg. Daar is echter verandering in gekomen, zo schrijft het weekblad. Er wordt nu gesproken over een definitieve transfer voor Vlap, die nog een contract tot medio 2024 in de Belgische hoofdstad heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat betekent echter niet dat een deal al ophanden is. Fortuna zit namelijk op het vinkentouw en houdt de ontwikkelingen rond Vlap 'scherp in de gaten'. Eerder moest Fortuna toezien hoe Silvester van de Water naar SC Cambuur trok. De Limburgers willen na het binnenhalen van Burak Yilmaz opnieuw een grote naam binnenhalen en denken dat met Vlap te kunnen doen. Het valt echter nog te bezien of een overgang naar Sittard echt realistisch is, aangezien Twente de beste papieren zou hebben om een terugkeer te realiseren. Tijjani Reijnders van AZ is ook in beeld in Enschede.

Vlap maakte in Nederland eerder furore bij sc Heerenveen, de club die hem opleidde en waar hij definitief doorbrak. In 2019 verdiende hij zijn transfer naar Anderlecht, dat bijna zeven miljoen euro neertelde om hem over te nemen. Dat bedrag heeft de Fries nooit waar kunnen maken in het Lotto Park en een definitief vertrek lijkt dus ook op handen.

Fortuna staat ondertussen ook op het punt om Rémy Vita als nieuwe linksback vast te leggen. De 21-jarige verdediger zal volgens Voetbal International overkomen van Bayern München en een meerjarig contract in Limburg tekenen. Fortuna zal een transfersom betalen, maar het is niet duidelijk hoe hoog die is. Op Transfermarkt wordt Vita, die vorig jaar voor Barnsley in het Championship speelde, een waarde van 1 miljoen euro toebedicht. Met de komst van de linksback bereidt de formatie uit Sittard zich vast voor op een vertrek van George Cox, die een transfer hoopt te kunnen maken.