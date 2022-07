Feyenoord presenteert nieuw thuistenue met kleuren ‘uit het hart’

Zaterdag, 2 juli 2022 om 10:16 • Yvo van Dorst • Laatste update: 10:54

Feyenoord heeft zaterdag het nieuwe thuistenue voor aankomend seizoen gepresenteerd. De Rotterdammers presenteren het nieuwe shirt in een video, waarin de fans van de club centraal staan. Ook Feyenoord-spelers Lutsharel Geertruida, Jens Toornstra en Luis Sinisterra zijn te zien in de video. “Voor altijd de club van rood en wit”, is de belangrijkste zin in de video. Het tenue is zaterdag voor het eerst te zien in de oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen.

Het nieuwe tricot heeft wederom EuroParcs als shirtsponsor. Het shirt wordt gekenmerkt door een rode en witte baan op de voorkant en achterkant. Deze banen lopen door tot in de nieuwe kraag die op het tenue zit, waarop de kleuren juist andersom zijn weggezet. Het shirt wordt afgemaakt met zwarte accenten zoals het logo van Adidas en de zwarte strepen op de schouders van het tenue. Het tricot is achterop nog afgemaakt met een kleine gouden F.

??????????????????. Voor altijd de club van ???????? en ??????. Ons thuisshirt ????-????: ?? https://t.co/a1kjZJcRnP pic.twitter.com/XUPhCPJ2Vx — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 2, 2022

In de video waarmee Feyenoord het nieuwe shirt aankondigt brengen ze een ode aan de fans van de club. Een aantal supporters mogen al in het nieuwe shirt poseren en krijgen woorden van dank toegesproken door de Rotterdamse rapper Hef. “Een legioen met ontelbaar veel namen, maar die twaalfde man die zijn we samen. En dat zit hem in je hart, want die bestaat bij Feyenoorders uit drie kleuren: rood, wit en zwart.”

Iemand die naar alle waarschijnlijkheid niet in het nieuwe tenue van Feyenoord zal gaan spelen is Tyrell Malacia. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano gaat de linksback zeer spoedig een contract tekenen bij Manchester United. Met de transfer zou een bedrag van vijftien miljoen euro zijn gemoeid. Deze som kan door bonussen nog oplopen tot zeventien miljoen euro.