Hofland presenteert oude bekende uit PSV-tijd als zesde aanwinst

Zaterdag, 2 juli 2022 om 09:50 • Rian Rosendaal

Mattias Verreth mag zich voortaan speler van Willem II noemen. De Belgische middenvelder (24) zette zaterdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Verreth was transfervrij op te halen na zijn vertrek bij FC Eindhoven. Trainer Kevin Hofland kent de kersverse aanwinst nog van hun gezamenlijke periode bij PSV, waar de coach destijds als jeugdtrainer actief was.

"Bij Eindhoven heb ik veel wedstrijden gespeeld en mezelf laten zien. Ik denk dat ik daardoor mezelf in de kijker van Willem II gespeeld heb", verklaart Verreth na het zetten van de handtekeningen op de website van zijn nieuwe werkgever. Met Eindhoven reikte de middenvelder afgelopen seizoen tot de halve finale van de play-offs om promotie. In het tweeluik bleek ADO Den Haag uiteindelijk te sterk.

New player in town ??#WelkomMatthias — Willem II (@WillemII) July 2, 2022

Verreth gaat bij Willem II dus weer samenwerken met Hofland. "Kevin was assistent-trainer van het jeugdteam waarin ik in de PSV-jeugd speelde. Het is een fijn gevoel als bij een nieuwe club iemand rondloopt die je al kent", aldus de aanwinst, die 3 keer voor PSV uitkwam en 81 wedstrijden voor Jong PSV liet noteren. De gesprekken met Hofland en technisch manager Teun Jacobs bleken doorslaggevend te zijn. "Er waren meer clubs die interesse in me toonden, maar uiteindelijk vond ik de wil van Willem II om mij per se binnen te halen én het vertrouwen dat in mij uitgesproken is, zeer overtuigend."

De Belgische middenvelder, die ook op het lijstje stond van Excelsior, is alweer de zesde aanwinst van Willem II van deze zomer. Eerder wist de degradant uit Tilburg Lucas Woudenberg, Erik Schouten, Thibaut Lesquoy, Nick Doodeman en Joshua Smits aan de selectie toe te voegen.