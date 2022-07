Aan slepende soap rond Raphinha lijkt maar geen einde te komen

Zaterdag, 2 juli 2022 om 09:26 • Yvo van Dorst • Laatste update: 09:26

Na verregaande interesse van Chelsea en Arsenal, hoopt Raphinha toch aankomend seizoen voor Barcelona te kunnen spelen. De Braziliaanse buitenspeler is persoonlijk al rond met de Catalanen en zet het aanbod van the Blues in de ijskast zodat zijn club Leeds United er met Barça uit kan komen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is het laatste bod van Barcelona vijftig miljoen euro plus tien miljoen euro aan bonussen. Leeds wil echter minimaal zeventig miljoen euro hebben.

De transfersoap rondom Raphinha begon bij Arsenal. The Gunners legden eerder dit jaar een eerste aanbieding neer bij Leeds, maar dit bod werd afgeslagen door de club. Daarna was het Barcelona dat verschillende pogingen ondernam om de Braziliaan in te lijven. Het hoogste bod van de Catalanen dateert van donderdag: 50 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen. De derde club die zich meldde was Chelsea, volgens Romano boden zij eerder deze week een bedrag tussen de 70 en 75 miljoen euro. Dit laatste bedrag van de Londenaren werd geaccepteerd door Leeds, maar Raphinha wil wachten op Barcelona. De 25-jarige aanvaller is persoonlijk al akkoord met een transfer van Spanje en hoopt dat Barça nog bereid is om over het bod van Chelsea heen te gaan.

Raphinha, hoping for Barcelona move with 5 year deal ready since March - no final answer sent to Chelsea yet, waiting for Barça. ???? #FCB



Barcelona bid last Thursday: €50m plus €10m add-ons, paid in installments.



Leeds insist they only accepted Chelsea bid for £60m, as of now. pic.twitter.com/Q3NAuW4FUA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

Of Barcelona over het bod van Chelsea heen wil gaan, hangt volgens Marca af van de situatie rond Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller is al maandenlang met de club aan het bakkeleien over een nieuw contract, aangezien zijn oude verbintenis bij Barcelona op 1 juli afliep. Barça legde al verschillende aanbiedingen bij de entourage van Dembélé weg, echter zijn club en speler nog niet tot een akkoord gekomen. Volgens de Spaanse krant zal de Fransman binnen enkele dagen een beslissing nemen over zijn toekomst.

Raphinha speelde afgelopen seizoen in 35 wedstrijden mee voor Leeds en maakte daarin 11 doelpunten. De dribbelaar maakte veel indruk bij the Peacocks waardoor de interesse uit de internationale top al snel na het seizoen op gang kwam. Raphinha heeft nog een contract tot medio 2024 bij Leeds.