Namli gebruikt speciale regelgeving om Krasnodar transfervrij te verlaten

Zaterdag, 2 juli 2022 om 08:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:00

Younes Namli is transfervrij op te halen. Voetbal International meldt zaterdag dat de 28-jarige aanvallende middenvelder zijn tot medio 2023 lopende contract heeft laten ontbinden. Namli maakt gebruik van regelgeving die het mogelijk maakt voor spelers om de competities in Rusland en Oekraïne voortijdig te verlaten. Krasnodar moet de breuk met de speler overigens nog wel bevestigen.

Namli maakte drie jaar geleden voor een transfersom van vier miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar Krasnodar. De middenvelder werd al eens verhuurd aan het Amerikaanse Colorado Rapids en na de winterstop van afgelopen seizoen aan Sparta Rotterdam. In de slotfase van de jaargang had Namli een belangrijk aandeel in het lijfsbehoud van de Rotterdamse club. Het is niet bekend of de clubloze middenvelder opnieuw in beeld is bij De Kasteelheren.

De bij Krasnodar vertrokken Namli is in ieder geval transfervrij op te pikken door geïnteresseerde clubs. De Deense middenvelder met Marokkaanse roots kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Akademisk BK en sc Heerenveen. Het is overigens ook niet bekend of Namli zijn verblijf in Nederland wil verlengen of dat hij de voorkeur geeft aan een nieuw avontuur in het buitenland.