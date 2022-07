Mohamed Ihattaren: 'Wat mijn houvast is dat het niet nog eens gebeurt?

Zaterdag, 2 juli 2022 om 08:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:08

Mohamed Ihattaren maakt een fitte en gretige indruk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een jaar geleden echter hing de vlag er heel anders bij voor de aanvallende middenvelder van Ajax. Ihattaren sprak deze week voor het eerst in lange tijd weer met de Nederlandse pers en in dat gesprek keek hij uitgebreid naar de soms zeer vervelende periode die achter hem ligt.

"Ik heb voor mijn leeftijd veel meegemaakt en heb daar nooit echt bij stilgestaan", wordt Ihattaren geciteerd door onder meer Voetbal International. "Dat kwam wat later, dat was een jaar geleden. Het was heel zwaar. Toen kon ik het allemaal even niet meer opbrengen. Dat was in het buitenland. Ik was in Italië, was in het begin ook blij met mijn transfer (naar Juventus, red.), maar ik kon het niet aan. Het was te zwaar, het overlijden van mijn vader." Op mentaal vlak zat hij er heel erg doorheen: "Het was zo zwaar, allemaal heftig en ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ihattaren over PSV en Schmidt: ‘Hier in Amsterdam kunnen ze meer hebben’

De middenvelder trekt een vergelijking tussen Ajax en PSV. Lees artikel

Tot op dat moment had Ihattaren nog geen tegenslagen meegemaakt. Bij PSV liep alles voortvarend in de beginfase van zijn loopbaan. "Op dat moment maak je wel dingen mee die je niet op achttienjarige leeftijd verwacht. Dat je opeens moet bidden voor je vader, terwijl je teamgenoten hebt die elke dag nog met hun vader bellen. Dat gigantische gemis, dat kwam er allemaal uit toen ik in Italië zat." Door de eenzaamheid keerde Ihattaren terug naar zijn familie in Nederland, al waren daarmee de problemen niet verdwenen. "Ik had in niks zin meer. Ik deed maar wat. Laat slapen, uit emotie eten. In mijn eentje wandelen. Er waren momenten dat ik me heel eenzaam voelde."

Inmiddels lijkt de situatie heel anders voor Ihattaren, die bij Ajax alle hulp krijgt van trainer Alfred Schreuder. "Alfred was gelijk heel duidelijk tegen mij: als je wat hebt of je voelt je een dag niet goed, kom naar me toe. Gewoon communicatie, dat is heel relaxed aan Alfred. Dat is top", aldus Ihattaren, die lacht om de verhalen dat hij mentaal niet sterk genoeg zou zijn voor de top. "Luister, als ik mentaal niet sterk genoeg was, was ik dit traject dat Ajax me heeft voorgeschoteld niet eens ingegaan. En had ik het ook nooit vol kunnen houden. Ik kan niet te vroeg juichen, want ik ben er nog lang niet. Maar niemand had gedacht dat ik op dit moment zo fit zou zijn. Natuurlijk hoor ik de geluiden. Het raakt me wel, enorm. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik ben ook een mens, begrijp je?", aldus de eerlijke Ajax-middenvelder.

Schreuder heeft op persmoment louter hoopvolle teksten over Ihattaren

De trainer van Ajax is goed te spreken over de gretige middenvelder. Lees artikel

Ihattaren weet inmiddels wat hij moet doen om niet weer terug te vallen. "Wat mijn houvast is dat het niet nog eens gebeurt? Mijn achternaam: Ihattaren", zegt de spelmaker op duidelijke toon. "Ik wil dat mijn vader trots op me is. En die achternaam heeft mij ook weer teruggebracht. Dat hield ik voor ogen. Ik zou mijn vader laten vallen als ik zou opgeven, nog meer dan dat ik mezelf zou laten vallen. Dat was voor mij een doel. Die naam wil ik hoog houden", aldus de ambitieuze Ihattaren. "Nu wil ik het heel graag zo houden en veel meer neerzetten natuurlijk. Ik wil hem gewoon trots maken."