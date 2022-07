Ajax is nog niet van Ten Hag af: Manchester United bereidt bod voor

Vrijdag, 1 juli 2022 om 22:54

Manchester United bereidt een bod voor op Lisandro Martínez. Dat schrijven Fabrizio Romano en The Athletic vrijdagavond. De Argentijnse verdediger van Ajax staat zeer hoog op het wensenlijstje van Erik ten Hag en moet, na het binnenhalen van Feyenoord-back Tyrell Malacia, de tweede Mancunians-aanwinst worden. Arsenal maakt echter ook nog steeds kans op de handtekening van Martínez.

The Gunners waren al langer serieus in de markt voor de stopper en brachten al een bod van dertig miljoen euro uit, dat door Ajax resoluut van tafel werd geveegd. De onderhandelingen gingen echter door, maar United gaat zich er nu ook mee bemoeien. Nadat de komst van Malacia definitief is afgerond, zal er een bod richting Amsterdam worden gestuurd om Martínez over te nemen. Naar verluidt is de speler zelf al bijna rond met de 'roden' uit Manchester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat schrijft The Athletic, dat weet dat de 24-jarige linkspoot het liefst onder Ten Hag wil blijven spelen en dus een voorkeur voor Man United heeft. De gesprekken over een eventueel contract zouden dan ook voorspoedig verlopen. Daarna moet de club dan nog met een vergelijk komen met Ajax, dat eerder te kennen gaf alleen aan een vertrek van Martínez te denken als de hoofdprijs werd geboden. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een bedrag zijn dat richting de vijftig miljoen euro gaat.

Martínez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax en werd toen voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia. De Amsterdammers zouden dus een veelvoud van dat bedrag terug kunnen verdienen op de verdediger die in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax kwam. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië.

De eventuele hereniging met Erik ten Hag bij Manchester United zou voor de trainer uit Twente een nieuw transfersucces zijn. Met Tyrell Malacia heeft hij zijn eerste aanwinst al zo goed als binnen en ook de komst van Frenkie de Jong lijkt ophanden. Die spelers moeten Ten Hag en United terug naar de Engelse top leiden: een doelstelling die de oefenmeester bij zijn aanstelling meegekregen heeft.