De Telegraaf: Gat van miljoenen in onderhandelingen tussen Ajax en Leipzig

Vrijdag, 1 juli 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Brian Brobbey is helemaal niet zo dicht bij een terugkeer naar Ajax, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist spreekt de informatie over een naderend akkoord, afkomstig van Fabrizio Romano, tegen. Ajax wil volgens De Telegraaf niet verder gaan dan 15 miljoen euro, terwijl Leipzig inzet op liefst 25 miljoen euro. Het Duitse Sport1 bevestigt het nieuws van het Nederlandse dagblad.

Een akkoord is daarmee enorm ver weg, beweert Verweij. Ajax kan Brobbey alleen binnenhalen als Leipzig de vraagprijs fors laat zakken, of als er een constructie met een doorverkooppercentage bespreekbaar is. Beide media zijn het wel eens over het persoonlijke akkoord dat tussen Brobbey en Ajax gesloten is. De twintigjarige centrumspits wil zich tot medio 2027 verbinden aan zijn voormalige club, die hij vorig jaar transfervrij verruilde voor Leipzig.

Brobbey wil in ieder geval niet meer terugkeren naar Leipzig. In het oosten van Duitsland verpieterde hij al een jaar op de bank, waarna Ajax hem in januari op huurbasis terughaalde. Met zeven goals in elf Eredivisie-optredens had Brobbey een grote bijdrage in het 36e landskampioenschap dat in mei gevierd werd. Voor die doelpunten gebruikte hij slechts 396 speelminuten: één goal per 57 minuten.

Verschillen tussen Verweij en Romano omtrent Owen Wijndal

Ajax slaagde er deze week in om een akkoord met AZ te bereiken over Owen Wijndal, die voor tien miljoen euro overkomt. Ook in de berichtgeving over de transfersaga van de 22-jarige linksback waren verschillen te ontdekken tussen Verweij en Romano. De journalist van De Telegraaf meldde op donderdag 23 juni dat Ajax de salariseisen van Wijndal te hoog vond. Romano bracht drie later het nieuws dat de Amsterdammers 'positief' contact onderhielden met zowel AZ als de entourage van de wingback en dat een akkoord snel verwacht werd. Overeenstemming tussen alle partijen volgde weer vier dagen ook.