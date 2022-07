Vera Pauw: ‘Ik ben als jonge vrouw verkracht door hoge voetbalfunctionaris’

Vrijdag, 1 juli 2022 om 22:00 • Laatste update: 22:02

Vera Pauw, voormalig voetbalster en oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, is als jonge vrouw verkracht door een hoge voetbalfunctionaris. Dat zegt de huidige bondscoach van de Ierse vrouwen in een uitgebreid statement op Twitter. Later werd ze ook seksueel mishandeld door twee andere mannen en Pauw geeft aan dat dat voor haar symbool staat voor systematische problemen in het Nederlandse voetbal. De KNVB deed namelijk niets met haar verhaal.

"Zelfs mensen heel dicht bij me wisten dit niet, maar ik ben slachtoffer geweest van verkrachting door een prominente voetbalfunctionaris toen ik een jonge speelster was", zegt Pauw in haar statement. "Later kwamen daar twee seksuele aanvallen van twee andere mannen bij." Alle drie de mannen waren binnen het Nederlandse voetbal werkzaam op het moment dat ze zich aan Pauw vergrepen. De voormalig bondscoach van de Nederlandse voetbalsters heeft 35 jaar met dat geheim rondgelopen, maar heeft nu besloten om het te delen. "Eindelijk ben ik klaar om verder te gaan en ik ben trots op wie ik ben", schrijft ze. "Dit was het allermoeilijkste in mijn leven."

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



Vera ?? pic.twitter.com/27v25nFViP — Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022

In de lange verklaring, die Pauw op sociale media heeft gedeeld, vertelt ze hoe ze zich de afgelopen 35 jaar heeft gevoeld. "Weinigen weten van het systematische seksuele misbruik, machtsmisbruik, pesten, intimidatie, isolatie en framing waar ik aan werd blootgesteld als speelster en als bondscoach in het Nederlandse voetbal. Dat heb ik jarenlang voor me gehouden en ik heb de herinnering aan de gebeurtenissen toegestaan om mijn leven te beheersen en me dagelijks pijn te bezorgen."

De voetbalautoriteiten waar Pauw haar verhaal aan vertelden, deden niets. "Sommigen wilden het liever stilhouden dan me de steun te bieden die ik nodig had. Nu kan ik zelf niet langer zwijgen. Nadat ik geen passende respons kreeg vanuit de KNVB, die ik gevraagd had naar een onderzoek toen ik mijn verhaal al voor de vijfde keer vertelde, ben ik onlangs naar de politie gestapt met mijn verhaal. Dat voelt al als het begin van het einde voor mij, maar ik weet dat er nog veel meer ellende aan zit te komen."

"Verhalen zullen ontstaan in de Nederlandse media over mijn vreselijke verhalen en ik weet ook dat men zich tegen mij zal keren om mijn verhaal in waarde te doen zakken", gaat ze verder. "Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wat ik gedaan en niet gedaan heb. Ik hoop dat andere jonge voetballers en trainers die aan iets vergelijkbaars als verkrachting en mishandeling blootgesteld zijn, zich nu dapper genoeg voelen om hun verhalen ook te uiten."