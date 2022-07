PSV bevestigt medische keuring Luuk de Jong; Rik Elfrink weet transfersom

Vrijdag, 1 juli 2022 om 21:09 • Laatste update: 21:13

Luuk de Jong is op een haar na van PSV. De 31-jarige spits van Sevilla is vrijdag medisch gekeurd door de EIndhovenaren, zo is te lezen op de clubkanalen, en zal naar alle waarschijnlijkheid zaterdag gepresenteerd worden als nieuwste aanwinst voor het keurkorps van trainer Ruud van Nistelrooij. Volgens Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, betalen de Brabanders drie miljoen euro aan Sevilla. Daarmee wordt het contract van De Jong in Andalusië, dat nog een jaar doorliep, afgekocht.

Dat De Jong binnen afzienbare tijd zijn gezicht in Eindhoven zou laten zien, werd eerder op vrijdag al duidelijk. Toen plaatste Sevilla, de club waar de Achterhoeker nog onder contract staat, een bericht op de site waarin het afscheid van De Jong werd aangekondigd. Het artikel werd een paar minuten later al verwijderd, maar het maakte wel duidelijk dat een akkoord niet ver weg meer was. Enkele uren later kan PSV dus al melden dat het 'dichtbij de komst' van De Jong is. De spits is medisch gekeurd en is in Eindhoven.

De gesprekken tussen Sevilla en PSV verliepen eerder nog wat stroef, maar op de clubsite valt te lezen dat ze recent 'in een stroomversnelling' zijn geraakt. Clubs en speler zetten nu de puntjes op de i en hopen snel naar buiten te kunnen treden met een definitieve bevestiging. Eerder op vrijdag zei algemeen directeur Marcel Brands al dat hij snel witte rook hoopte te zien. "Ik hoop dat er beweging komt, maar volgende week weten we zeker of hij komt. En anders zullen we moeten doorschakelen."

De Jong beleefde eerder zeer succesvolle jaren bij PSV. De Achterhoeker werd in de zomer van 2014 voor ruim vijf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en maakte in de vijf jaar die daarop volgden bijna honderd competitiedoelpunten voor de Eindhovenaren. Eerder speelde de lange spits in Nederland ook voor De Graafschap en FC Twente. Bij die laatste club was hij voornamelijk in het seizoen 2011/2012 op schot: toen noteerde hij 25 goals in de Eredivisie.

Na zijn vertrek in 2019 bij PSV trok De Jong naar Sevilla, waar hij zijn Nederlandse moyennes niet meer kon aantikken. Toch schreef hij geschiedenis in Andalusië door met twee goals aan de basis te staan van de gewonnen Europa League-finale in 2020 tegen Internazionale (3-2). Het afgelopen seizoen werd De Jong verhuurd aan Barcelona, waar hij onder Ronald Koeman en later Xavi kwam te spelen. De targetman verwierf faam in Camp Nou door als invaller vaak met het hoofd te scoren en hoopt dat nu bij PSV weer wat vaker te kunnen laten zien.