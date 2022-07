FC Utrecht presenteert Bas Dost: ‘Ik kon elders veel meer verdienen’

Vrijdag, 1 juli 2022 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:31

FC Utrecht heeft Bas Dost vastgelegd. De 33-jarige spits, die ook werd begeerd door FC Emmen, komt transfervrij over van Club Brugge en heeft voor één seizoen getekend in Stadion Galgenwaard. Met de komst van Dost, die al een tijdje in de Utrechtse lucht hing, haalt de club de gewenste 'stootkracht en ervaring' binnen.

Afgelopen week werd al duidelijk dat de Domstedelingen dicht bij het binnenhalen van Dost waren en op vrijdagavond is de kogel definitief door de kerk. De lange aanvaller speelt in ieder geval het komende seizoen voor Utrecht en voorziet de spelersgroep van trainer Henk Fraser van 'stootkracht, doelgerichtheid en ervaring'. Dat schrijft het trotse Utrecht op de eigen clubsite, waar technisch directeur Jordy Zuidam uitlegt waarom de club zo blij is.

"Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht", laat hij optekenen. "Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak aan ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt. De afgelopen tien jaar heeft Bas zich in het buitenland laten gelden en nu wil hij FC Utrecht helpen met het verwezenlijken van onze ambities. Wij zijn er buitengewoon blij mee en trots op dat we Bas aan onze selectie mogen toevoegen."

In een groot interview met het Algemeen Dagblad verklapt Dost zelf dat hij betere aanbiedingen had dan die van Utrecht. "Er waren clubs waar ik veel meer kon verdienen, maar FC Utrecht gaf me het beste gevoel. De club is ambitieus. Ze zetten hoog in en zien mij als hun aanvalsleider. Afgelopen seizoen is het er niet uitgekomen, maar als het hier gaat lopen met deze fanatieke achterban, dan kun je iets moois meemaken Ik wil weer plezier hebben en daar haakte Henk Fraser meteen op in", zegt Dost over zijn nieuwe coach. "Hij maakte wel indruk op me. Ik kende hem niet, maar dat gesprek gaf me een goed gevoel."

Dost speelde de afgelopen twee seizoenen voor Club Brugge, waar hij twintig competitietreffers in 38 wedstrijden op zijn naam zette. Daarvoor maakte de lange aanvaller zijn doelpunten bij Eintracht Frankfurt, Sporting Portugal, VfL Wolfsburg, sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Emmen. Vooral in Duitsland was Dost populair en verwierf hij 'Der Platfussbomber' als bijnaam. De 33-jarige spits kwam in zijn loopbaan ook achttien keer voor het Nederlands elftal uit en scoorde één keer.