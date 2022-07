PSV grijpt met nieuw thuisshirt terug naar gloriejaren zeventig

Vrijdag, 1 juli 2022 om 17:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:59

PSV heeft vrijdagmiddag zijn thuisshirt voor het seizoen 2022/23 onthuld. De Eindhovenaren presenteren het nieuwe tricot in een speciaal gemaakte video, met daarin clubiconen als Willy van der Kuijlen, Phillip Cocu, Memphis Depay en Romario. De helden van het huidige PSV, Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré, poseren in het nieuwe shirt. Van het vrouwenelftal is Esmee Brugts aanwezig bij de lanceringscampagne.

Het nieuwe tenue van PSV is gebaseerd op een shirt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, een succesvol decennium voor de Eindhovense club. Zo werd in 1978 de UEFA Cup binnengehaald, de eerste Europese prijs in de clubgeschiedenis. Ook werd PSV in die tijd onder aanvoering van clubtopscorer aller tijden Van der Kuijlen drie keer kampioen van Nederland.

Meet The Force, The Energy, The Wonder and The Magician. Our superheroes in our brand new PSV HOME KIT 22/23! ??#HomeOfHeroes ???? pic.twitter.com/jWIX9zmVae — PSV (@PSV) July 1, 2022

het shirt vertoont dus kenmerken van een tricot waarin PSV in de jaren 70 enkele seizoenen speelde. De witte baan in het centrum van het shirt, die doorloopt tot in de hals en kraag is gebaseerd op het tricot uit de seventies. In die streepcombinatie schoot Van der Kuijlen het ene na het andere record uit de boeken, zo memoreert PSV op de clubwebsite.