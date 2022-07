Mohamed Salah maakt met verrassende move eind aan alle onzekerheid

Vrijdag, 1 juli 2022 om 17:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:18

Mohamed Salah maakt aan alle onzekerheid over zijn sportieve toekomst een eind. De dertigjarige sterspeler van Liverpool zet een handtekening onder een nieuw contract dat hem tot medio 2025 op Anfield houdt, zo bevestigen the Reds via de officiële kanalen. “Ik voel me geweldig en heb heel veel zin om nieuwe prijzen te winnen met de club. Het is een gelukkige dag voor iedereen", zegt Salah op de clubwebsite.

De contractonderhandelingen van Salah, die nog maar een jaar vastlag, verliepen uiterst moeizaam. "Het kost wat tijd, denk ik, om te verlengen, maar nu is alles geregeld, dus we hoeven ons alleen maar te concentreren op wat de toekomst biedt", aldus de Egyptische vleugelspits. "Ik denk dat je kunt zien dat het team de afgelopen vijf of zes jaar steeds beter werd. Vorig seizoen waren we dicht bij het winnen van vier, maar helaas verloren we in de laatste week van het seizoen twee trofeeën", aldus Salah, doelend op het verlies in de Champions League-finale en de tweede plek in de Premier League. Liverpool won wél de FA Cup en EFL Cup.

Salah kijkt uit naar het nieuwe seizoen. "Ik denk dat we in een goede positie verkeren om voor alles te vechten. We hebben ook nieuwe aanwinsten", aldus Salah, die onder meer Darwin Núñez binnengehaald zag worden. "We moeten gewoon hard blijven werken, een goede visie hebben, positief zijn en weer voor alles gaan." De rechtsbuiten staat voor zijn zesde seizoen bij Liverpool, waarvoor hij tot nu toe liefst 156 goals en 63 assists produceerde in 254 optredens.

De dubbele bekerwinst van afgelopen seizoen leverde Salah op persoonlijk vlak de titel voor FWA Footballer of the Year en PFA Players’ Player of the Year op. De aanvaller kwam in voetbaljaargang 2021/22 tot liefst 31 treffers en 16 assists in 51 optredens. 23 doelpunten daarvan maakte Salah in de Premier League, waarmee hij gedeeld topscorer werd met Heung-Min Son (Tottenham Hotspur).