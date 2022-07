Ajax organiseert benefietwedstrijd voor slachtoffers uit Oekraïne

Vrijdag, 1 juli 2022 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:56

Ajax speelt op dinsdag 26 juli om 20.00 uur een oefenduel met Shakhtar Donetsk, zo maken de Amsterdammers bekend. De benefietwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat in het teken van de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. Kaarten zijn te koop vanaf 10 euro en de gehele opbrengst komt ten goede aan diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne.

Shakhtar stond eind februari bovenaan in de Oekraïense competitie, voordat die werd stilgelegd. De Oekraïense ploeg mag daarom dit seizoen aantreden in de UEFA Champions League en bevindt zich in juli in Nederland voor een trainingskamp. Ajax en Shakhtar nodigen bij de oefenwedstrijd Oekraïense vluchtelingen uit die momenteel zijn opgevangen in de regio Amsterdam.

Ajax voegt nog eens twee wedstrijden toe aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag 9 juli om 14.00 uur speelt de ploeg van Alfred Schreuder tegen Lokomotiva Zagreb uit Kroatië, waarna op vrijdag 15 juli een confrontatie volgt met het Belgische KAS Eupen. Bij de twee laatst genoemde duels zijn geen supporters welkom.