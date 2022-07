Schreuder schetst twee scenario's voor Naci Ünüvar: 'Het ligt ook aan hem'

Vrijdag, 1 juli 2022 om 18:25 • Yvo van Dorst • Laatste update: 18:29

Alfred Schreuder is erg tevreden over de ontwikkeling van Naci Ünüvar. Het negentienjarige talent schitterde vorig seizoen bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Schreuder denkt dat een hoger niveau aankomend seizoen goed is voor de ontwikkeling van Ünüvar. Of dit bij Ajax is, of bij een andere club, is nog niet duidelijk. "Dat ligt ook aan hem", aldus de coach van Ajax.

“Naci doet het erg goed in de eerste weken’’, vertelt Schreuder op de persconferentie tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte. “We zijn met details bezig geweest zodat hij wat hoger kan blijven spelen op de helft van de tegenstander. Dat pakt hij goed op, dus hij moet uiteindelijk meer goals gaan maken. Al doet hij dat nu ook al erg goed.” Ünüvar speelde tot nu toe drie officiële duels voor de hoofdmacht van Ajax.

Schreuder vindt ook dat het de ontwikkeling van Ünüvar goed zou doen als hij op een hoger niveau zou gaan spelen. Vorig jaar eindigde de middenvelder met Jong Ajax op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “Iedereen weet dat Naci een goede speler is”, benadrukt de Nederlandse oefenmeester. “Maar bij Ajax heb je heel veel goede spelers, dus het ligt echt aan hem zelf. Natuurlijk heeft hij een tijdje op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Voor hem zou het beter zijn als hij het op een hoger niveau gaat laten zien, maar ook dat ligt aan de speler zelf.”

Ünüvar kwam vorig seizoen tot 33 wedstrijden voor Jong Ajax. In deze duels maakte hij zestien doelpunten en bereidde hij er twaalf voor, een clubrecord voor het Amsterdamse beloftenelftal. Of Ünüvar zijn kwaliteiten aankomend seizoen ook in de hoofdmacht mag laten zien, is voor Schreuder een kwestie van afwachten. “De beste jongens spelen gewoon, dat is waar Ajax voor staat. Als een jonge jongen zich goed ontwikkelt zijn we zeker niet blind en geven we hem kansen. Het gaat bij ons om het team en niet om de speler, dat zal ik altijd blijven benadrukken. Ajax moet een winnend team worden en blijven.”