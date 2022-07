Frenkie gebruikt vakantie in Amerika om grote liefde ten huwelijk te vragen

Vrijdag, 1 juli 2022 om 15:50 • Rian Rosendaal

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong stapt in het huwelijksbootje met zijn vriendin en jeugdliefde Mikky Kiemeney, zo blijkt uit posts van het tweetal vrijdag op Instagram tijdens hun vakantie in de Verenigde Staten. "Ik kan niet wachten om de rest van onze levens samen door te brengen. Ze heeft 'ja' gezegd", schrijft de middenvelder van Barcelona bij een foto waarop is te zien dat hij op de knieën gaat voor een zichtbaar geëmotioneerde Kiemeney, die zelf ook bevestigt dat ze 'ja' zei op de vraag van De Jong of ze wil trouwen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De door Manchester United begeerde De Jong is als sinds de middelbare school samen met Kiemeney. Het stel zat op Koning Willem II College in Tilburg in een klas met diverse talentvolle sporters. Het tweetal woonde eerst samen in Amsterdam en na het vertrek van De Jong bij Ajax in 2019 in Barcelona. In de voetbalwereld wordt met enthousiasme gereageerd op het huwelijksnieuws. Onder meer Jurriën Timber, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, Patrick van Aanholt, Cody Gakpo en Owen Wijndal komen met gelukswensen. Ook de accounts van Ajax en het Nederlands elftal zijn zeer blij voor het aanstaande echtpaar.