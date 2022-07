Schreuder heeft op persmoment louter hoopvolle teksten over Ihattaren

Vrijdag, 1 juli 2022 om 15:01 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:33

Alfred Schreuder heeft zich vrijdag op het persmoment in De Lutte uitgelaten over de blessure van Maarten Stekelenburg. De 39-jarige keeper moest het trainingskamp hierdoor vroegtijdig verlaten. Schreuder ging ook in op de ontwikkeling die Mohamed Ihattaren doormaakt en hij onthulde wat voor spits hij wil in ruil voor Sébastien Haller, die op het punt staat bij Ajax te vertrekken.

“Of het ernstig is met Stekelenburg? Ik ga er vanuit van niet”, vertelt Schreuder vrijdag tegenover de aanwezige pers. “Maar we wachten rustig af wat er uit het onderzoek komt.” Ook werd de oefenmeester gevraagd of hij het een risico vindt om met drie keepers de competitie in te gaan. “Ik begrijp wat je bedoelt, maar de blessures van Stekelenburg en Pasveer vorig seizoen waren gewoon een kwestie van pech. De basis met Stekelenburg, Pasveer en Gorter is gewoon prima.”

Ook laat Schreuder zich uit over de ontwikkeling van Ihattaren. De aanvallende middenvelder maakte een goede indruk in de eerste oefenwedstrijd van Ajax tegen SV Meppen (3-0). “Hij is een vrolijke jongen die een liefhebber is van het spel en een prachtige linker heeft. Iedereen weet hoe goed hij kan voetballen. Uiteindelijk weet hij het zelf het beste en wat iedereen daarvan vindt is niet belangrijk. Deze jongen weet zelf denk ik het beste wat er gebeurd is, veel beter dan wij. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben, we moeten hem beoordelen als voetballer. Ajax heeft vorig jaar een heel goede speler gehaald en we gaan ervan uit dat hij het gaat redden”, aldus de hoopvolle Schreuder.

Ten slotte ging de trainer van Ajax nog in op het type spits dat hij graag bij Ajax ziet nu Haller op het punt staat te vertrekken naar Borussia Dortmund. “Een spits die goals maakt natuurlijk, daar wordt een aanvaller op aangetrokken. Haller was wel meer dan alleen goals maken. Hij kon ook echt goed voetballen, anders gaat hij niet naar Dortmund. Wat voor spits ik zoek? Ik zou graag twee verschillende type spitsen willen, maar het is de vraag wie beschikbaar is en bij ons past. Daar zijn we nu rustig naar aan het kijken.”