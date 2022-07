Ten Hag waarschuwt Manchester United-selectie met strikte boodschap

Vrijdag, 1 juli 2022 om 14:39 • Wessel Antes • Laatste update: 14:47

Erik ten Hag heeft in zijn eerste week bij Manchester United direct zijn stempel gedrukt binnen de spelersgroep. Volgens ESPN heeft de manager aangegeven keihard in te grijpen op het moment dat iemand vanuit de spelersgroep informatie lekt naar de media. In een briefing over de selectie ving Ten Hag signalen op dat dit in het afgelopen seizoen meermaals is gebeurd.

ESPN meldt dat de trainer meerdere verhalen heeft gehoord uit het desastreuze jaar waarin United op de zesde plek in de Premier League eindigde. Ten Hag begon maandag aan zijn klus in Manchester. Hij moedigt zijn spelers aan om meer open te zijn in interviews, maar conflicten in het team moeten binnen de groep worden gehouden. Deze wil de Nederlander absoluut niet terug zien in de media.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spelers van the Red Devils moeten de boodschap van Ten Hag ook delen met hun familieleden en zaakwaarnemers. Steve McClaren krijgt een speciale rol binnen het elftal. De assistent-trainer vormt de brug tussen de selectie en het management. Op deze manier gaat United pogen de problemen van vorig seizoen buiten de de deur te houden. De club is op de hoogte van het wantrouwen dat er tussen sommige spelers heerst.

Op 8 juli stapt United in het vliegtuig voor het trainingskamp. Dit seizoen gaat de club naar zowel Thailand als Australië. De spelers zullen dan dik twee weken bij elkaar zijn om zich voor te bereiden op het nieuwe Premier League-seizoen. Het verbeteren van de teamspirit lijkt het grootste doel van Ten Hag gedurende deze trip. Bronnen rondom United melden dat de spelers erg onder de indruk zijn van Ten Hag tijdens zijn eerste dagen in Manchester. In tegenstelling tot Ralf Rangnick en Ole Gunnar Solskjaer neemt de Nederlander de leiding bij elke training. Zijn voorgangers lieten het lot vaak over aan hun assistent.