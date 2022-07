Politie-onderzoek legt illegale praktijken Bartomeu bij Barcelona pijnlijk bloot

Vrijdag, 1 juli 2022 om 14:16 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:24

Uit onderzoek van de Catalaanse politie is gebleken dat onder het bewind van Josep Maria Bartomeu bij Barcelona valse social media-accounts zijn aangemaakt en journalisten zijn betaald om de president te beschermen. Deze accounts op social media en betaalde journalisten moesten openlijk de toenmalige president van de club beschermen en concurrenten juist afbranden, meldt GOAL vrijdag. De geruchten en het onderzoek over deze illegale praktijken gingen al langer, maar werden altijd ontkent door Barcelona.

In documenten van de politie die in handen kwamen van GOAL staan de resultaten uit het onderzoek uitgelegd. “De onderzochte personen binnen de clubleiding hebben zich schuldig gemaakt aan het manipuleren van informatie die aan de buitenwereld werd verschaft”, meldt de Mossos d’Esquadra. In een plan dat in 2017 werd gemaakt stond ook dat de club gebruik ging maken van ‘het creëren van onofficiële kanalen.’ Deze zin werd in het document dat later met de buitenwereld werd gedeeld gecensureerd door Barcelona.

Daarnaast vond de politie berichten op telefoons en laptops van mensen die onderzocht werden, dat Bartomeu journalisten zou hebben betaald om hem te verdedigen en zijn tegenstanders aan te vallen. Dit gebeurde in de tijd dat Bartomeu gekozen werd als president van Barcelona. Hierbij zou hij ook vervalste facturen hebben gestuurd naar de desbetreffende journalisten. Daarnaast schakelde hij het bedrijf I3 Ventures in om beledigende berichten te laten plaatsen over onder meer Lionel Messi.

Het hoofd van de juridische tak van Barcelona en Bartomeu zelf ontkenden de gemaakte aantijgingen eerder op een persconferentie in 2020. De heren gaven aan dat ze alleen bezig waren met het monitoren en bekijken van reacties op verschillende sociale media en dat ze zich nooit hebben bemoeid met de inhoud of publicatie van kritische berichten. Het onderzoek van de Mossos d’Esquadra werd volgens de politie moeilijker gemaakt, omdat de clubleiding aan het begin van de observatie hun telefoons heeft laten preparen en beveiligen door het hoofd van de afdeling technologie en informatie bij Barcelona.