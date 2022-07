Gelekte gesprekken over Barça maken Ramos andermaal kop-van-jut in Spanje

Vrijdag, 1 juli 2022 om 13:41 • Tom Rofekamp

El Confidencial heeft nieuwe Whatsapp-berichten tussen Sergio Ramos en Luis Rubiales naar buiten gebracht. Nadat vorige week al bekend werd dat Ramos met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF) zou hebben geschermd over WK-premies en hulp bij Ballon d'Or-winst, doet de krant nu een boekje open over Ramos' beklag over de arbitrage bij Barcelona. De toenmalig verdediger van Real Madrid berichtte Rubiales na een duidelijke dwaling van de VAR in het voordeel van de aartsrivaal, die werd afgedaan als competitievervalsing. Ramos suggereerde op ingrijpen en was not amused toen Rubiales weigerde.

Op 20 januari speelde Barcelona thuis tegen Legánes, dat toen nog in hevige strijd verwikkeld was om het kampioenschap met onder andere Real Madrid. Barcelona won met 3-1, mede dankzij een discutabele goal van Luis Suárez. De toenmalig spits van de Catalanen hinderde doelman Ivan Cuellar zichtbaar bij het maken van de 2-1; een observatie die ook Ramos deed. "Heb je Suárez' overtreding gezien?", valt te lezen in de gelekte gesprekken met Rubiales. "Het is een schande wat de scheidsrechters doen. Een grap."

"Wij beginnen ons serieus zorgen te maken om het VAR-probleem", vervolgde Ramos zijn relaas. "In het speciaal bij Barça." Rubiales antwoordde uren later op formele toon. "Goedemiddag, Sergio. Je bent de aanvoerder van het nationale team, je hebt honderden of duizenden wedstrijden achter je en je weet beter dan iedereen dat er soms verschillende meningen heersen over dezelfde gebeurtenissen. Je weet ook dat ik me niet in dit soort kwesties begeef", aldus de Spaanse bondsvoorzitter.

De reactie van Rubiales schoot bij Ramos in het verkeerde keelgat. "Enorm politiek correct, dank je. Ik wachtte op een persoonlijke mening over het Barcelona van gisteren. Het is een schandaal en de titel kan ze nu niet meer ontgaan." De voorspelling van Ramos bleek juist: Barcelona werd inderdaad landskampioen, gevolgd door Atlético Madrid en Real Madrid op respectievelijk elf en negentien punten.

Afgelopen week bracht El Confidencial ook al andere controversiële gesprekken tussen Ramos en de Spaanse bondsvoorzitter naar buiten. "“Of je verhoogt wat we besproken hebben voor de halve finales, of er komt shit”, zou de 36-jarige verdediger de voorzitter toegestuurd hebben over de premies rondom het WK 2018. Ook bleek Ramos Rubiales om hulp te hebben gevraagd bij het winnen van de Ballon d'Or. "Je weet dat ik je nooit om iets heb gevraagd, maar vandaag doe ik dat omdat ik geloof dat het een speciaal jaar is door mijn prestaties. Ik wil dat je me helpt en contact zoekt met wat sleutelpersonen bij de UEFA en in jouw netwerk voor de Ballon d’Or", schreef hij in 2019.

In april kwam El Confidencial met al even spraakmakende onthullingen over Gerard Piqué en de bondsvoorzitter. De Barcelona-verdediger zou hebben gevraagd om een gunstige indeling van zijn club FC Andorra, daar de veertig Spaanse clubs in de derde divisie op regio worden ingedeeld. “De Catalaanse ploegen zijn het sterkst, als je ons in een andere regio indeelt, zorgt dat niet voor grote veranderingen”, zei Piqué onder meer tegen Rubiales. Niet veel later lekte verzoeken van de geboren Catalaan aan de bondsvoorzitter uit om hem mee te krijgen naar de Olympische Spelen. “Ik ben hier niet zeker van, ik wil de trainer niet onder druk zetten”, reageerde Rubiales toen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn beide gesprekken van Rubiales met de Spaanse verdedigers onderdeel van een ‘documentaireserie in podcastformaat’. De podcast, 'Pundonor Rubiales' ('Ere Rubiales', red.) onthult de bevindingen van de onderzoekskrant naar ‘de duistere kant van het Spaanse voetbal’ en schijnt licht over ‘het management van Rubiales aan het hoofd van de RFEF en zijn relatie met spelers zoals Piqué en Ramos’. “Geld, spionage, uitwisseling van gunsten en de link tussen politieke macht en de hogere regionen van het voetbal verschijnen in deze productie”, meldt de krant op de officiële website.