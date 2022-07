Feyenoord-aanwinst: ‘Kökcü kon niet geloven dat ik ging tekenen’

Vrijdag, 1 juli 2022 om 13:16 • Wessel Antes • Laatste update: 14:01

Mohamed Taabouni wordt bij Feyenoord ploeggenoot van zijn boezemvriend Orkun Kökcü. Vrijdag kwam zijn eerste interview als Feyenoorder online. Daarin komt ook zijn vriendschap met de sterspeler van Feyenoord aan bod. Kökcü kon in eerste instantie nauwelijks geloven dat Taabouni in Rotterdam-Zuid ging tekenen.

Kökcü en Taabouni groeiden samen op in Schalkwijk, het grootste stadsdeel in Haarlem. De twee zijn al lange tijd bevriend. Dat maakt de overgang naar Feyenoord voor Taabouni extra mooi. “We kennen elkaar al heel lang en hebben veel meegemaakt. We hebben ook veel gevoetbald samen en mogen dat nu bij Feyenoord doen. Kijken of we nog steeds een match hebben op het veld.”

Een weerzien met (oude) bekenden. ??#WelcomeMo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 1, 2022

In het interview wordt gevraagd naar de reactie van Kökcü toen Taabouni hem het nieuws over zijn contract vertelde. “Hij moest eerst lachen en vond het wel grappig. Eigenlijk kon hij het niet echt geloven. Orkun vindt het erg mooi. Ik ben benieuwd hoe onze samenwerking gaat lopen”, zegt Taabouni met een grote glimlach.

Bij Feyenoord komt Taabouni met Arne Slot nog een oude bekende tegen. De twee hadden al uitgebreid contact voor de handtekening werd gezet. “De hoofdtrainer heb ik gesproken ja. Het is altijd leuk om elkaar weer te zien na best een lange tijd. Slot is de trainer die mij liet debuteren bij AZ.” Vooral fysiek wil Taabouni nog stappen maken bij Feyenoord. “Dat gaat mij zeker lukken.”