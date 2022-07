Excelsior haalt recordbedrag binnen met de verkoop van Thijs Dallinga

Vrijdag, 1 juli 2022 om 12:44 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:49

Thijs Dallinga maakt officieel de overstap van Excelsior naar Toulouse, melden de Kralingers op de officiële website. De spits transfereert voor een bedrag bedrag van rond de 2,5 miljoen euro naar de Zuid-Franse promovendus. Dallinga is hiermee de duurste Excelsior-speler ooit. Dit record neemt hij over van Jerdy Schouten, die in 2020 voor 2,1 miljoen euro naar Bologna vertrok.

Dallinga is blij dat hij een volgende stap kan maken in zijn carrière, na een topseizoen met Excelsior. “Ik ben heel trots op het afgelopen seizoen”, vertelt de aanvalsleider op de clubwebsite. “Deze club was voor mij de juiste keuze om mezelf verder te ontwikkelen en ik vind het mooi om nu weer een volgende stap te maken. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn periode bij Excelsior en ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik heb gekregen.”

Algemeen directeur Daan Bovenberg is trots op de ontwikkeling die Dallinga doormaakte bij Excelsior. “Thijs koos vorig jaar bewust voor onze club om zichzelf te ontwikkelen, maar deze ontwikkeling ging sneller dan iedereen had verwacht. Hij heeft afgelopen jaar een prachtige prestatie geleverd, maar de staf van de club verdient ook een compliment omdat we heel hard met hem aan het werk zijn gegaan. We wilden graag met Thijs door, maar hij gaf aan dat hij graag een stap wilde maken. Toen werd het voor ons belangrijk dat de deal zakelijk ook goed was voor ons. Thijs heeft in ieder geval laten zien dat Excelsior een geweldige opstap kan zijn in je carrière.”

Dallinga maakte vorig jaar flink indruk in de Keuken Kampioen Divisie door in 37 wedstrijden 32 doelpunten te noteren. Met dit aantal werd de aanvalsleider topscorer van de de competitie. Daarnaast was Dallinga erg belangrijk in de play-offs om promotie. De 21-jarige spits maakte 4 goals in deze wedstrijden en had daarmee een groot aandeel in het feit dat Excelsior komende seizoen in de Eredivisie uitkomt.