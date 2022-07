FIFA werkt tijdens WK 2022 met semi-automatisch buitenspelsysteem

Vrijdag, 1 juli 2022

De FIFA zal tijdens het WK in Qatar een semi-automatisch buitenspelsysteem introduceren. Dit systeem helpt vooral de VAR. Videoscheidsrechters krijgen tijdens het eindtoernooi automatisch een seintje van het systeem wanneer er mogelijk een buitenspelsituatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunnen buitenspelsituaties nauwkeuriger en sneller beoordeeld worden. De wereldvoetbalbond bracht dit nieuws vrijdagochtend zelf naar buiten.

Zo krijgt Oranje tijdens de openingswedstrijd tegen Senegal op 21 november als eerste land ooit te maken met dit nieuwe systeem. In alle stadions in Qatar staan tijdens het WK 12 camera’s die spelers op 29 bepalende punten in hun lichaam kunnen detecteren. Daardoor wordt duidelijk waar ze zich op het veld begeven en of dit in buitenspelpositie was. Ook in de wedstrijdballen zit een sensor die aangeeft waar de bal zich bevindt op het veld. Zo kan worden bepaald of een speler zich op het moment van schieten in buitenspelpositie bevindt.

Wanneer het systeem buitenspel detecteert krijgt de videoscheidsrechter daar direct een signaal van. De videoscheidsrechter bepaalt daarna of het systeem de situatie juist beoordeeld heeft. Dit hoeft maar enkele seconden te duren. Om verwarring met het publiek in het stadion en thuis te voorkomen, krijgen toeschouwers na het eventuele buitenspelmoment direct een animatie te zien. Daarmee is de eindbeslissing voor iedereen helder en transparant.

Gianni Infantino, de president van de wereldvoetbalbond, is blij met deze ontwikkeling. “Bij het WK in 2018 hebben we gezien wat een succes het was om de VAR in te voeren tijdens een eindtoernooi. Deze nieuwe technologie op het gebied van buitenspelsituaties is een evolutie in het VAR-systeem. We zijn drie jaar bezig geweest met onderzoek en tests rondom deze ontwikkeling. Gelukkig kunnen we tijdens het WK in Qatar voetbalfans verblijden met de resultaten ervan.”