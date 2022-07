City bevestigt komst ex-PSV-target en keurt Engelse miljoenenaankoop

Vrijdag, 1 juli 2022 om 11:38 • Wessel Antes • Laatste update: 12:03

Manchester City heeft Stefan Ortega definitief binnen. De Duitse sluitpost liep uit zijn contract bij Arminia Bielefeld en zal in Manchester de tweede doelman worden achter Ederson. Ortega tekent voor drie seizoenen bij the Citizens. Fabrizio Romano meldt verder dat enkel een medische keuring de transfer van Kalvin Phillips van Leeds United naar City nog kan blokkeren.

Het aantrekken van Ortega zorgt voor een verschuiving in het keepersgilde bij City. In het afgelopen seizoen was de Amerikaanse doelman Zack Steffen tweede keeper bij de club. Hij maakte allesbehalve een onuitwisbare indruk. In de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool (2-3 verlies) ging Steffen onder meer gigantisch in de fout. Steffen wordt in het komende seizoen uitgeleend aan Middlesbrough. De ervaren Scott Carson blijft derde keeper.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal ?? Welcome to City, Stefan! ?? Read more ?? — Manchester City (@ManCity) July 1, 2022

Ortega stond in januari nog nadrukkelijk in de belangstelling van PSV. Toenmalig trainer Roger Schmidt wilde de 29-jarige Duitser graag inlijven om de keepersproblemen met Yvon Mvogo en Joël Drommel op te lossen. Ortega staat er zeer goed op in Duitsland en zat voor het EK in 2021 dicht tegen het nationale elftal aan. Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer naar Eindhoven. PSV versterkte zich deze transferwindow onder de lat met Walter Benitez. De Argentijn kwam transfervrij over van OGC Nice.

Kalvin Phillips zal naar alle waarschijnlijkheid de volgende aankoop van City worden. De publiekslieveling van Leeds zal zo’n 55 miljoen euro kosten. Zowel Romano als Sky Sports geven aan dat hij vrijdagmiddag zijn medische keuring ondergaat. Josep Guardiola ziet in hem de ideale vervanger van Fernandinho. Wanneer deze transfer is afgerond zullen de pijlen worden gericht op Marc Cucurella van Brighton & Hove Albion.