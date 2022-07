Maarten Stekelenburg verlaat trainingskamp Ajax met blessure

Vrijdag, 1 juli 2022 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 10:51

Maarten Stekelenburg heeft het trainingskamp van Ajax in De Lutte donderdag geblesseerd moeten verlaten. De 39-jarige doelman zal daarom niet in actie komen in het oefenduel tegen SC Paderborn 07 zaterdag. Volgens de clubwebsite is de ervaren sluitpost in elk geval enkele dagen niet inzetbaar. De definitieve schade wordt later opgemaakt.

Stekelenburg nam in overleg met de medische staf de beslissing om het trainingskamp niet af te maken. Volgens De Telegraaf is hij er binnenkort weer bij. In het afgelopen seizoen miste Stekelenburg een groot deel van het voetbaljaar vanwege een zware heupblessure. Gedurende zijn twee termijnen in Amsterdam stond Stekelenburg 311 keer onder de lat voor Ajax.

Donderdagavond werd al bekend dat Ajax Joey Roggeveen naar De Lutte had gehaald om aan te sluiten bij het trainingskamp vanwege een blessure. Dat gaat dus om het vervangen van Stekelenburg. Opvallend genoeg staat Roggeveen momenteel officieel niet meer onder contract. De verbintenis tussen Ajax en de 24-jarige doelman liep op 30 juni af. Voor Roggeveen is het een mooie kans om wellicht alsnog een contract in Amsterdam af te dwingen.

Ajax heeft in De Lutte nu weer vier keepers beschikbaar voor de laatste training en het oefenduel tegen Paderborn. Naast Roggeveen heeft de club met Jay Gorter en Sten Kremers twee talentvolle keepers in Overijssel rondlopen. Verder is de ervaren Remko Pasveer aanwezig, maar hij is nog herstellende van zijn gebroken vinger. Charlie Setford was vanwege een blessure sowieso niet afgereisd naar De Lutte. Calvin Raatsie vertrok deze zomer transfervrij naar FC Utrecht. André Onana tekende bij Internazionale.