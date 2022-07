Feyenoord presenteert oude bekende van Slot officieel als derde aanwinst

Vrijdag, 1 juli 2022 om 10:30 • Tom Rofekamp

Mohamed Taabouni vervolgt zijn loopbaan bij Feyenoord, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvallende middenvelder komt over van AZ en tekent voor twee jaar in De Kuip. Na Mats Wieffer en Danilo is Taabouni de derde versterking voor het team van trainer Arne Slot, onder wie hij in 2019 debuteerde bij AZ.

Voetbal International meldde afgelopen zondag al dat de overgang van Taabouni naar Feyenoord nagenoeg rond was. Alleen een medische keuring scheidde de middenvelder nog van een dienstverband in Rotterdam. AZ waagde onlangs nog een poging om de aflopende verbintenis van de creatieve middenvelder te verlengen, maar Taabouni zag een nieuw contract in Alkmaar niet zitten. Hij stond al langere tijd in de belangstelling van diverse binnenlandse en buitenlandse clubs en gaf dus de voorkeur aan een vertrek. Feyenoord bleek daadkrachtig en legde de middenvelder voor twee jaar vast.

De rechtspoot wordt bij Feyenoord herenigd met trainer Arne Slot, onder wie Taabouni in 2019 debuteerde in het eerste elftal van AZ. De afgelopen drie seizoenen moest de creatieveling overigens vooral genoegen nemen met een plek in het elftal van Jong AZ. In de Alkmaarse beloftenploeg kwam Taabouni tot 96 officiële optredens. Afgelopen voetbaljaargang speelde hij 32 Keuken Kampioen Divisie-duels, waarin hij 5 keer scoorde en 3 assists verzorgde.

Taabouni is de derde officiële aanwinst van Feyenoord, nadat eerder de komst van zowel Danilo (Ajax, transfervrij) als Wieffer (Excelsior werd bevestigd door de Rotterdammers. Anticiperend op het aanstaande vertrek van Tyrell Malacia lijkt ook Ian Maatsen (Chelsea) binnen afzienbare tijd aan dat rijtje te kunnen worden toegevoegd. Verder is Slot naar verluidt nog op zoek naar aanvallende versterkingen. De namen van Calvin Stengs (OGC Nice) en Wilfried Gnonto (FC Zürich) zingen in dat kader rond in De Kuip.