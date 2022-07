Ajax-linksback vertrekt na dertien jaar en tekent in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 1 juli 2022 om 10:20 • Wessel Antes

Terrence Douglas maakt per direct de overstap van Ajax naar Roda JC. Dit laten beide clubs vrijdagochtend weten in een officieel persbericht. Hoewel de linksback in Amsterdam nog een contract had tot medio 2023, is de club tot een akkoord gekomen met de Limburgers. Douglas speelde in het afgelopen half jaar twaalf wedstrijden op huurbasis voor FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie.

Als geboren Amsterdammer sloot Douglas in 2009 aan in de jeugdopleiding van Ajax. Hij begon zijn voetbalcarrière bij AVV Zeeburgia. Bij Ajax doorliep hij alle jeugdelftallen alvorens hij in het beloftenelftal terecht kwam. Voor Jong Ajax kwam hij tot 44 officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf. Douglas speelde diverse jeugdinterlands voor Oranje.

Douglas geeft aan dat hij toe was aan een nieuwe stap. Het half jaar in Den Bosch, buiten zijn vertrouwde Amsterdam, is hem goed bevallen. De keuze voor Roda was niet moeilijk voor de linkspoot. “Na gesprekken met onder andere Jurgen Streppel merkte ik meteen dat mijn persoonlijke ambities en die van de club goed op elkaar aansluiten. Bij mijn eerste bezoek in Kerkrade heb ik al kennis mogen maken met het fantastische stadion en de faciliteiten eromheen. Ik kijk ernaar uit om met de fanatieke achterban kennis te mogen maken.”

Trainer Jurgen Streppel is erg blij met zijn nieuwste aanwinst. “Met de energie en drang naar voren is Terrence een speler die perfect binnen het systeem past wat wij graag willen spelen. Daarnaast heeft hij, ondanks zijn jonge leeftijd, al relatief veel ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax en FC Den Bosch. Wij zijn er dan ook trots op dat Terrence voor de overstap naar Roda JC gekozen heeft.”