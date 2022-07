Komst van Wijndal doet Club Brugge hopen op ‘Noa Lang-scenario’

Vrijdag, 1 juli 2022 om 09:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:12

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Anass Salah-Eddine, meldt Het Nieuwsblad. De twintigjarige linksback, die zijn wedstrijden voornamelijk afwerkt voor Jong Ajax, lijkt zeker door de komst van Owen Wijndal komend seizoen niet op veel speeltijd te hoeven rekenen bij de Amsterdammers. Bovendien heeft Salah-Eddine nog een eenjarig contract; tenzij dit verlengd wordt kan Ajax alleen nu nog wat aan hem verdienen.

Naast Salah-Eddine staan er met de aanstaande komst van Wijndal drie 'pure' linksbacks onder contract in Amsterdam: Daley Blind en Nicolás Tagliafico maken het trio compleet. Daarnaast kan ook Lisandro Martínez op die positie uit de voeten. Ondanks dat Tagliafico aast op een vertrek en Martínez toch vooral als centrumverdediger wordt gezien lijkt Salah-Eddine niet op al te veel speeltijd te hoeven rekenen. Club Brugge kan daarom uitkomst bieden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Belgische landskampioen, die met Bjorn Meijer al een linksback voor de komende jaren ophaalde bij FC Groningen, lijkt zich in de breedte te willen versterken. Naast Meijer beschikt nieuwe trainer Carl Hoefkens al over Federico Ricca en Eduard Sobol op de linksbackpositie. Voorin lijkt er nog het meest geschoven te gaan worden. Bas Dost en José Izquierdo verlieten de club transfervrij, terwijl Ferran Jutglà voor drie miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Charles De Ketelaere en Noa Lang staan in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan; laatstgenoemde is zelfs al een vertrek toegezegd.

Salah-Eddine speelt sinds de zomer van 2018 op De Toekomst. Daarvoor kwam hij uit voor AFC en AZ. In het seizoen 2019/20 maakte de back zijn debuut voor Jong Ajax; afgelopen seizoen kwam hij tot 21 duels voor het team van John Heitinga. Op de slotdag van de competitie mocht Salah-Eddine bovendien zijn debuut maken voor Ajax 1 tegen Vitesse (2-2).